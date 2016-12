Blitzschutz Pröpster sagt „Danke“ an treue Mitarbeiter

Neumarkter Firma ehrt langjährige Betriebsangehörige - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Was 1979 mit einem Mann in Berg begann, entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einem stattlichen Betrieb mit 130 Mitarbeitern. Der Firmensitz von Blitzschutz- und Erdungsmaterial Pröpster wurde 1983 nach Neumarkt verlagert und in der Regensburger Straße ansässig.

Zehn, 20 und sogar 25 Jahre hielten die Mitarbeiter der Firma Blitzschutz- und Erdungsmaterial Pröpster die Treue. Dafür wurden sie nun ausgezeichnet. © Foto: Siegfried Mandel



Der Betrieb entwickelte sich und exportiert weltweit, überwiegend im europäischen Raum, Material für Blitzschutz. Diese Entwicklung nahmen die Geschäftsführer der Fabrik für Blitzschutz- und Erdungsmaterial J.Pröpster, Johann Pröpster Senior und Junior zum Anlass, den Mitarbeitern bei einem Weihnachtsfest Danke zu sagen.

Eine besondere Ehre erfuhren die Mitarbeiter, die dem Betrieb jahrelang die Treue hielten. Zehn Jahre gehören Rainer Dörfler, Herbert Ferstl, Klaus Gottschalk, Andre Geisinger, Claudia Ulbrich und Christoph Patzelt der Firma an. 20 Jahre sind Paul Schafner, Richard Blomenhofer, Johann Hollweck, Albert Oechsel und Uta Watenberg dabei. Eine Urkunde der Handwerkskammer erhielten Kalina Vetta und Johann Schneiderbauer für 25 Jahre.

siem