Blutiger Streit eines Gehörnten mit seinem Nebenbuhler

Körperverletzungs-Prozess endet mit Einstellung des Verfahrens — Untreue Ehefrau beim amourösen Treffen erwischt

NEUMARKT - Vor einem Vierteljahrhundert waren sich ein damals 35 Jahre alter Mann und eine junge Frau schon mal näher gekommen. Dann verloren sie sich aus den Augen, doch als sie der Zufall im gleichen Büro zusammenführte, hat es wieder gefunkt. Allerdings waren da beide schon sozusagen anderweitig verheiratet.

Faustschläge, hier ein Symbolbild. Foto: NN-Archiv



Die Ehen gingen mittlerweile deshalb in die Brüche. Der heute 60-Jährige hatte seiner Frau die neue Liebe gebeichtet und die hatte ihn kurzerhand vor die Tür gesetzt. Der Gehörnte, Jahrgang 1970, musste nach 14 Jahren Ehe und drei gemeinsamen Kindern ebenfalls das Haus verlassen, das er für seine Familie gebaut hatte. Das wurmte ihn gewaltig.

Am 21. September kam es zur offenen Konfrontation mit dem Nebenbuhler. Da der dabei eine Platzwunde an der Augenbraue davontrug, die mit fünf Stichen genäht werden musste, stand der 48-Jährige nun wegen Körperverletzung vor Amtsrichter Rainer Würth.

Der mag es nicht sonderlich, wenn derartige persönliche Auseinandersetzungen vor Gericht ausgetragen werden und bemühte sich deshalb von Anfang an, den Ball flach zu halten. Dem Angeklagten riet er, den Schlag einfach zu gestehen. Er habe ja ein gewisses Verständnis für seinen Zorn und seine Enttäuschung.

Der Handwerker räumte auch tatsächlich ein, dass er wohl an der Platzwunde Schuld trage. Er sei an diesem 21. September um die Mittagszeit nach dem Einkaufen an dem Haus vorbei gefahren, das nun nur noch Frau und Kinder bewohnen. Es habe großer Betrieb geherrscht, denn viele Interessenten seien gekommen, um sich das Haus anzusehen, das zum Verkauf angeboten wurde. Davon habe er nichts gewusst. Darum sei er rein gegangen, um seine Noch-Ehefrau zu einem Gespräch unter vier Augen nach draußen zu bitten.

Der Neue an ihrer Seite sei ihnen aber gefolgt. Auf die Bitte, sie allein zu lassen, habe er nicht reagiert. Aus dem Wortgefecht sei eine Rangelei geworden, bei der sich die beiden Kontrahenten balgten. Schließlich sei er unten zu liegen gekommen, und das Blut seines Kontrahenten sei auf ihn getropft. Danach hatten sich die Streithähne beruhigt. Sanitäter kamen, um die Wunde zu versorgen und auch die Polizei wurde dazu gerufen.

Etwas anders hatte das Opfer die Prügelei in Erinnerung. Der wütende Ex seiner Freundin sei auf ihn losgestürmt und habe zugeschlagen. Ob mit der Faust oder mit der flachen Hand, wusste er nicht mehr. "Es ist alles so schnell gegangen."

Beim Jüngeren hatte sich offenbar die Emotion angestaut. Schon Monate vor dem Zwischenfall im September habe er gespürt, dass seine Frau ihm etwas verheimliche. Sie habe abgewiegelt und von einer platonischen Beziehung gesprochen. Doch dann habe er die beiden in einem Wald beim Turteln überrascht. An diese Begegnung erinnerte sich auch der 60-Jährige. Wüste Drohungen habe der Ehemann seiner Freundin ausgestoßen.

Doch mittlerweile hat die Vernunft bei beiden die Oberhand gewonnen. Auf die Frage von Richter Rainer Würth, ob er denn noch ein Interesse an der Strafverfolgung habe, antwortet der Ältere mit einem klaren Nein. Er fordere kein Schmerzensgeld und keine Erstattung der Behandlungskosten im Klinikum.

Der Angeklagte brachte es wiederum fertig, sich im Gerichtssaal zu entschuldigen. Das wollte Richter Würth hören. Nach einem Gespräch mit Verteidiger Wolfgang Schicktanz und Staatsanwalt Andreas Künneke wurde das Verfahren gegen die Zahlung von 750 Euro an die Schulweghelfer der Kreisverkehrswacht eingestellt. Die Verfahrenskosten trägt die Staatskasse, die Auslagen für den Anwalt bleiben am Angeklagten hängen.

CHRISTIAN BIERSACK