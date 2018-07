Blutmond verschwand bald hinter dichten Wolken

Von der Mondfinsternis war in Neumarkt nicht viel zu sehen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Es war die Mondfinsternis dieses Jahrhunderts, sagen die Experten: Doch viel zu sehen war davon nicht in Neumarkt. Einem Neumarkter gelang trotzdem ein beeindruckendes Bild des so genannten Blutmondes.

Eine Totale des verfinsterten Erdtrabanten, aufgenommen über Neumarkt. © Günter Kimpel



Eine Totale des verfinsterten Erdtrabanten, aufgenommen über Neumarkt. Foto: Günter Kimpel



Die Wolken schoben sich schon seti dem späten Nachmittag über den Neumarkter Talkessel und so war es fast zu erwarten, dass der Mond dahinter verschwinden würde: Was er aiuch zu späterer Stunde tat. Dem Neumarkter Günter Kimpel ist es trotzdem gelungen, den Moment in zwei beeindruckenden Bildern fest zu halten.

Schließlich, sagen die Experten, war es die beeindruckendste Mondfinsternis dieses Jahrhunderts. Das ist erst 18 Jahre alt. Wer diesen Blutmond nicht gesehen hat, muss nun lange auf ein nächste Schauspiel dieser Güte warten.

Der Blutmond über dem Neumarkter Münster. © Günter Kimpel



Der Blutmond über dem Neumarkter Münster. Foto: Günter Kimpel



nn/wof