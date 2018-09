BMW brennt in der Auffahrt Regensburg Süd aus

REGENSBURG - Erst qualmete der BMW, dann stand er in Flammen: gerade noch rechtzeitig konnten sich zwei Männer an der Anschslusstele Regensburg Süd aus ihrem Auto retten.

Die beiden Männer fuhren von der B 16 kommend auf die A 93 in Fahrtrichtung Regensburg auf. In der Auffahrt fing der 5er BMW zu qualmen an. Fahrer und Beifahrer konnten das Fahrzeug noch verlassen bevor es in Vollbrand gerät.

Die schnell eintreffenden Feuerwehren Pentling und Bad Abbach konnten das Feuer löschen, das Ausbrennen des BMW jedoch nicht mehr verhindern. Die Fahrbahn musste durch eine Spezialfirma gesäubert werden.

Der Brand ging vom Motorraum aus, die genaue Brandursache steht nicht fest.

