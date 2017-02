BMW und Audi kollidieren: 18-Jähriger schwerst verletzt

WIESENT - Ein 18-Jähriger ist am Montagabend bei einem Unfall in der Oberpfalz schwerst verletzt worden. Er war mit seinem BMW an der A3-Anschlussstelle Wörth-Wiesent mit einem Audi kollidiert.

Der 18-Jährige versuchte noch, mit seinem Pkw nach links auf die Gegenfahrbahn auszuweichen - vergeblich. Foto: NEWS5 / Pieknik



Der 18-Jährige fuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem BMW auf der Staatsstraße 2146 aus Richtung Wiesent kommend in südlicher Richtung. Auf dem Beifahrersitz saß eine 14-Jährige. An der Ausfahrt der A3 Wörth-Wiesent kam es dann zu dem folgenschweren Unfall.

Ein 32-Jähriger, der mit seiner 30-jährigen Ehefrau unterwegs war, wollte gerade mit seinem Audi von der Autobahn nach links auf die Staatsstraße abbiegen. Dabei kollidierte sein Fahrzeug laut Polizei mit dem von links kommenden BMW. Der 18-Jährige versuchte noch, mit seinem Pkw nach links auf die Gegenfahrbahn auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Schwerste Verletzungen

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW nach links über die Schutzplanke geschleudert und stürzte eine abschüssige Böschung hinab, wo er sich dann in extremer Steillage an einem Baum verhing.

Die beiden Insassen im BMW wurden im Fahrzeuginneren eingeklemmt und mussten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr durch aufwändigem Einsatz technischen Gerätes aus dem Fahrzeug befreit werden.

Der 18-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall schwerste Verletzungen. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Regensburger Krankenhaus gebracht. Die 14-Jährige wurde schwer, der 32-jährige Audifahrer mittelschwer und seine 30-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden durch Rettungsdienstfahrzeuge in Krankenhäuser eingeliefert.



An den beiden Fahrzeugen sowie den Schutzplanken, Baum- und Buschwerk entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Etwa 50 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren an den Bergungsarbeiten beteiligt. Die Staatsstraße 2146 war während der Unfallaufnahme für etwa vier Stunden vollständig gesperrt.

