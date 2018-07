BN macht sich für mehr Bauernmärkte stark

Neumarkter Kreisgruppe des Bund Naturschutz wünscht sich mehr Förderung der Regionalvermarktung - vor 33 Minuten

NEUMARKT - Die Kreisgruppe Neumarkt des Bund Naturschutz gratuliert dem Neumarkter Bauernmarkt zum 30-jährigen Bestehen.

Sigrid Schindler und Norma Greiner präsentieren die BN-Aktion „Hier gewachsen – hier gegessen“. © Foto: Alfons Greiner



Trotz aller Befürchtungen habe sich diese Form der Direktvermarktung durchgesetzt, wohl auch deshalb, weil immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher regionale Produkte zu schätzen wissen, freut sich der BN.

In diesem Zusammenhang erinnert der Vorstand an eine Broschüre mit Angeboten der Biobauern, die der BN 1996 erstellt hat und die durch den Einsatz des damaligen Landrats Albert Löhner später sogar durch die Regina GmbH gefördert wurde.

Das 20-jährige Jubiläum feiert in diesem Jahr die BN-Aktion "Hier gewachsen – hier gegessen" von 1998, bei der verschiedene Gastwirte dafür gewonnen werden konnten, auf ihrer Speisekarte Speisen aus regionalen Zutaten anzubieten.

Allerdings wünscht sich der Bund Naturschutz eine noch stärkere Unterstützung der Regionalvermarktung durch die regionale Politik. Bauernmärkte gibt es derzeit im Landkreis nur in Neumarkt, Parsberg und Berg, aber es wäre wünschenswert, wenn alle Gemeinden versuchen würden, den regionalen Produzenten Verkaufsflächen für ihre Produkte zur Verfügung zu stellen.

In jedem Supermarkt?

Auch sollten diese Aktionen aktiv unterstützt werden durch kommunale Werbung und Herausstellen der Vorteile für Produzenten und Konsumenten. "Am einfachsten wäre es, wenn es in jedem Supermarkt eine kleine Abteilung für regionale Produkte aus dem Landkreis gäbe", so der BN Neumarkt.

Dieses Vermarktungsangebot sollte staatlich gefördert werden, finanzielle Mittel dafür sind im EU-Haushalt zur Förderung der Landwirtschaft enthalten. Das wäre nach Ansicht des Bund Naturschutz sinnvoller als immense Geldbeträge auszugeben, um kleine Feldwege zu verbreitern und zu asphaltieren.

