Bogenschützen wie im Rausch zum Klassenerhalt

Neumarkter sichern den Verbleib in der 1. Liga — Nißlbeck wird Dritter in Bayern - vor 51 Minuten

NEUMARKT - Für das Bundesliga-Team der Bogenschützen Neumarkt ist es am Samstag in Welzheim um den Klassenerhalt gegangen. Nachdem die Mannschaft 2016 erst wieder in die Bundesliga aufgestiegen war, standen die Schützen um Coach Roland Wexler vor dem letzten Wettkampftag auf einem gefährlichen 6. Platz mit nur einem Punkt Abstand auf den Abstiegsrang.

Die erfolgreichen „Verbleiber“ in der 1. Bundesliga, von links: Coach Roland Wexler, Oliver Obst, Norbert Franz, Alexander Nißlbeck, Wolfram Illner und Fabian Obst. © Foto: lor



Doch die Neumarkter gingen motiviert in das erste Match gegen Ebersberg. Die Schützen Alexander Nißlbeck, Oliver Obst und Fabian Obst schossen zwar wacker, unterlagen dennoch dem Tabellendritten mit 4:6.

Im zweiten Match gelang dann jedoch die Überraschung. Gegen das Heimteam SGI Welzheim holten die Neumarkter einen 7:3-Sieg und somit die ersten Punkte.

Weiter ging es gegen Tabellenführer FSG Tacherting. Die jungen Neumarkter konnten die Schwächen des Gegners nicht nutzen und unterlagen mit 0:6. Auch nach dieser Niederlage erholten sich die Schützen gut. Im Match gegen SSG Vogel Östringen kam die Mannschaft nach einem 0:2-Rückstand mit einer vollen Ringzahl von 60 Ringen zurück und drehten das Match mit 6:2.

Wichtigstes Match

Nach der Pause ging es dann in das wichtigste Match des Tages gegen den direkten Konkurrenten SK Fellbach-Schmieden. Trainer Roland Wexler setzte auch hier wieder auf das junge Trio. Dieses konnte sich stark mit 6:2 durchsetzen und hatte im nächsten Match gegen den Tabellenletzten PSV Reutlingen den Deckel auf den Klassenerhalt zu machen.

Wie im Rausch schossen die Neumarkter jetzt und fuhren einen ungefährdeten 6:2-Erfolg ein. Das Saisonziel Klassenerhalt war damit geschafft. Im letzten Match gegen BC Villingen-Schwenningen gelang dann noch ein 5:5-Unentschieden. Die Mannschaft aus Neumarkt mit den Schützen Alexander Nißlbeck, Fabian und Oliver Obst, Wolfram Illner, Norbert Franz und Coach Roland Wexler beendet somit die Saison auf dem 6. Platz und wird nächstes Jahr wieder den Sprung unter die Top vier und damit ins Finale anpeilen.

Gleichzeitig fanden an diesem Wochenende auch die bayerischen Meisterschaften in München-Hochbrück statt. Nachdem es hier keine Einigung zwischen Deutschem und Bayerischen Schützenbund gibt, haben etliche Schützen schon seit Jahren diese Doppelbelastung an diesem Wochenende. Die Neumarkter sind heuer verletzungs- und krankheitsbedingt dezimiert und dies zeigte sich auch auf der Landesmeisterschaft.

Erfreulich, dass sich die Schülermannschaft, ein Jugendlicher und drei Junioren zu dieser Meisterschaft qualifiziert haben.

Sehr erfolgreich war das Abschneiden von Pia Volkert aus Seligenporten bei den weiblichen Schülern A. Sie erholte sich rasch von ihrer Anfangsnervosität und wurde immer besser. 529 Ringe, eine sehr gute Leistung, wurde mit Rang sechs belohnt.

Max Meyerhöfer verpasste mit 497 Ringen sein Ziel, die 500 Ringe, nur knapp. Zusammen mit Vivien-Celin Pietz erreichten die drei Neumarkter Nachwuchstalente in der Mannschaftswertung Rang sechs.

Es war in der Jugendklasse nicht ganz der Tag von Erik Kohler. Der 16-jährige Deininger kam einfach nicht in den Wettkampf und über Rang acht hinaus.

Bronze sprang für Alexander Nißlbeck heraus. Nathalie Kruse und Lars Haubner beendeten die Landesmeisterschaft im Mittelfeld.

