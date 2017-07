Bögl allein in Stauf Süd III

Baukonzern kauft gesamte Fläche im neuen Gewerbegebiet - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Firma Max Bögl wird das einzige Unternehmen im Gewerbegebiet Stauf Süd III sein. Der Bau- und Planungssenat hat eine entsprechende Änderung der Pläne genehmigt.

Ursprünglich sollte die Erschließungsstraße, der künftige "Ernteweg", mittig durch das Areal südlich der B299 in Richtung Sengenthal führen. Die Baugrundstücke mit einer Tiefe von 70 bis 120 Metern hätte die Stadt nach Bedarf an Gewerbetreibende vergeben. Jetzt will die Firma Böggl die gesamte Fläche von rund vier Hektar kaufen.

Damit sich ein zusammenhängendes Grundstück ergibt, wird die Erschließungsstraße an den westlichen Rand in Richtung der Starkstromleitung verlegt. Dadurch ändert sich der Winkel, in dem der Ernteweg an den Kreisverkehr anschließt. Der bereits gebaute Abwasserkanal wird auch verlegt, die Kosten dafür trägt Bögl.

Was der Baukonzern an dieser Stelle plant, konnte der Leiter des Stadtplanungsamtes, Ralph-Peter Hoffmann, nicht sagen. "Bögl braucht immer gewisse Umgriffe", so OB Thomas Thumann.

HAUKE HÖPCKE