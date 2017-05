Bohrmehl und Löcher sind Alarmsignale

NEUMARKT - Nun hat der Borkenkäfer seine erste Schwärmphase; das ist der richtige Zeitpunkt, um Wälder auf ersten Frischbefall zu kontrollieren.

Nach dem Trockensommer 2015 haben die Borkenkäfer leichtes Spiel: Förster Jürgen Wohlfarth kontrolliert die Borkenkäferfallen. © Foto: Bernhard Raschka/oh



Der Trockensommer 2015 hat die Waldbestände in Neumarkt stark geschwächt und den Borkenkäfern an der Fichte ein leichtes Spiel beschert. Viele kleine Befallsherde über die Fläche verteilt waren die Folge. Die Käfer haben heuer oft in der Bodenstreu überwintert. Nun hat in den warmen Tagen der Schwärmflug des Fichtenborkenkäfers eingesetzt, erster Neubefall ist bereits aufgetreten. Braunes Bohrmehl und Einbohrlöcher zeigen frisch befallene Bäume an.

Besonders gefährdet sind die aufgerissenen Ränder um letztjährige Befallsnester. Vor allem diese Stellen sind bis zu einer Tiefe von einer Baumlänge auf neuen Stehendbefall zu kontrollieren. Alle Waldbesitzer sollten ihre Fichten in den nächsten Wochen immer wieder kontrollieren. Nur so kann der Befall beseitigt werden.

