Böller in Neumarkt gegen Tür geschleudert

Verfrühte Feuerwerker verursachen Sachschaden - Jugendtreff attackiert - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Alle Jahre wieder: Schon vor Silvester lassen es viele Jungs gerne laut krachen. Ein feuriger Böller und der damit verbundene Rumms sind in einem gewissen Alter einfach unwiderstehlich. Ärgerlich wird es spätestens dann, wenn der nicht immer ungefährliche Spaß in Sachbeschädigungen ausartet.

In der Nacht zum 28. Dezember wurde in Neumarkt in der Seelstraße der untere Teil der Eingangstüre zum ehemaligen evangelischen Pfarramt angesengt. Der Schaden in Höhe von rund 150 Euro entstand durch einen Silvesterböller.

Außerdem berichtete die Polizei am Freitag, dass zwei Schüler im Alter von 15 und 16 Jahren am Vorabend gegen 19.20 Uhr in der Amberger Straße von Beamten dabei beobachtet werden, als sie Böller anzündeten. Bei den Jugendlichen wurden weitere Kracher sichergestellt. Sie wurden an die Eltern übergeben.

Bevor man böllern kann, braucht man erst einmal Kracher. Und die gibt es nicht umsonst. Ein 14-jähriger Schüler wurde am Donnerstag dabei erwischt, wie er in einem Neumarkter Kaufhaus in der Nürnberger Straße heimlich Feuerwerkskörper im Wert von 2,99 Euro einsteckte. Das Kaufhaus erstattete Anzeige. Der Schüler wurde den Erziehungsberechtigten übergeben.

Abe auch ganz "normale" Vandalen sind um Weihnachten unterwegs. In der Nacht zum 25. Dezember besprühte am Centrum in Postbauer-Heng ein Unbekannter mit lila Farbe die Fensterscheiben des Jugendtreffs und schlug die Scheibe der Eingangstüre ein. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den beiden Sachberschädigungen bitte an die PI Neumarkt unter Telefon (09181) 4885-0.

