Bosnische Kinder haben "Schutzengel" gesucht und gefunden

NEUMARKT - Es war im Januar 1996, als sich eine Gruppe von Frauen und Männern aus der Region auf den Weg machte, um eine Schule mit Flüchtlingskindern in Bihac (Bosnien und Herzegowina) zu unterstützen. Nach drei Jahren Krieg wurden Nahrungsmittel gebracht, warme Kleidung und Schulmaterialien. Aus der Konvoiarbeit entstand drei Jahre später das Kinderheim „Centar Duga“, das der Verein „Schutzengel gesucht“ im Jahr 2001 von der Kriegskindernothilfe Roth mit allen Rechten und Pflichten übernommen hat.

Das Kinderheim "Centar Duga" (Haus Regenbogen) im Sommer 2016. Foto: Arno Heider/oh



„Wir haben gedacht, Gott hat uns vergessen“, sagte der Direktor der Kulen Vakuf-Orasac-Schule in Bihac, Izmet Beciragic, nachdem der erste Hilfskonvoi in Bihac angekommen war. Über tausend Tage waren sie von der Außenwelt abgeschnitten, wurden von serbischen Tschetniks beschossen. Jeder Bleistift wurde gebraucht, jede warme Jacke, jedes Paar Stiefel.

Später lieferten die Konvoifahrer Computer, Schulmöbel, Notstromaggregate und Möbel über Möbel. Die Helfer bauten die Betten und Schränke in notdürftig reparierten Wohnungen auch auf, denn was nützte den Menschen ein Bett, wenn sie es nicht zusammenschrauben konnten, weil sie kein Werkzeug hatten. Bei einer Tour war es ob des heftigen Schneefalls unmöglich, den Zielort zu erreichen. Doch die Soldaten der SFOR zogen die Lkw der Bihac-Gruppe, wie sich die Konvoifahrer nannten, mit ihren gepanzerten Fahrzeugen über die Berge.

Es mögen gut 50 Hilfskonvois gewesen sein, die in den Kanton Una-Sana transportiert wurden. Und immer hatten die Helfer einen Schutzengel dabei. Alles ist gut gegangen. Im Zentralkrankenhaus in Bihac entdeckte aber der damalige Redakteur bei den Nürnberger Nachrichten, Arno Heider aus Schwabach, zwölf Kinder, die ihm gesund erschienen. „Die kannst du mitnehmen, die will hier keiner“, antwortete ihm die Kinderärztin auf die Frage, was den Kindern denn fehle. So hatte die Gruppe die Idee, die Eltern dieser „vergessenen Kinder“ ausfindig zu machen. Das Konzept: Wenn sich die häusliche Situation verbessert und die Familien mit dem ausgestattet werden, was fehlt, dann werden sie ihre Kinder auch wieder nach Hause holen.

Heim für das „Fliegenbaby“

Gesagt, getan. Doch in einem Fall ging die Aktion „total in die Hose“, wie der Vorsitzende des später gegründeten Vereins „Schutzengel gesucht“, Günter Prantl aus Freystadt, heute sagt. Die Konvoifahrer fanden bei einem Kontrollbesuch ein kleines Mädchen in lebensbedrohlichem Zustand. Azra wurde unter dem Begriff „Fliegenbaby“ bekannt. „Dann bauen wir für Azra und die anderen vergessenen Kinder eben ein Kinderheim“, sagte damals Irene Zwack aus Herzogenaurach auf der Heimfahrt nach Deutschland. Dank der Zuwendung von Hewlett Packard von damals 75 000 Mark traute sich die Bihac-Gruppe an das Projekt heran.

Admir Ljescanin, als Kriegsflüchtling nach Schwabach gekommen, nachdem seine beiden Brüder gefallen waren, wurde Projektleiter in Bihac. Er organisierte den Bau von „Centar Duga“ (Haus Regenbogen) in Kulen Vakuf, einem Ortsteil der Stadt Bihac im Kanton Una-Sana. In nur neun Monaten entstand das Haus, das mittlerweile für über 280 Kinder (Stand 31. Oktober 2016) zur vorläufigen Bleibe wurde.

In diesem Stall wohnte eine sechsköpfige Familie. Für sie wurde ein kleines Häuschen neu gebaut. Foto: Fotos: Arno Heider/oh



Adoptiveltern und auch internationale Organisationen schwärmen über das Erziehungskonzept „Mütterliche Erziehung ohne Mutter“ in „Centar Duga“, das von Admir Ljescanin und Jasna Vojajovic, der Pädagogischen Leiterin, nach dem Vorbild von Emmi Pikler – einer Kinderärztin aus Budapest – entwickelt wurde.

Dorothea Weinberg, Kinderpsychologin aus Nürnberg, die die Kinder regelmäßig begutachtet, sprach mehrmals von einem Wunder, welch wunderbare Genesung manche Kinder erfahren durften, die vorher an Hospitalismus erkrankt oder psychisch schwer geschädigt waren: „Das steht in keinem Lehrbuch der Psychologie.“

Im Jahr 1999 wurde in Kulen Vakuf mit der segensreichen Arbeit begonnen. Fünf Kinder schliefen in der Nacht zum 1. November in „Centar Duga“. „Schutzengel gesucht“ ist stolz, dass es dank der Spenden aus der Region nach mittlerweile 17 Jahren noch immer besteht, denn der Krieg in Bosnien und Herzegowina fand im Dezember 1995 mit dem Vertrag von Dayton ein Ende und Bosnien ist in den Medien hierzulande kein Thema mehr.

Von Unglücken verschont blieb die Einrichtung freilich nicht: Im Februar 2006 machte es ein Hochwasser nötig, dass die Erzieherinnen mit dem Schlauchboot zur Arbeit gebracht werden mussten. Die Schäden am Gebäude waren massiv.

Förderverein in Neumarkt

Am 25. Februar 2007 brannte ein Teil des Kinderheimes nach einem technischen Defekt in einem Elektroschaltkasten unter dem Dach ab. Dank der Aufmerksamkeit Jugendlicher aus dem Dorf waren alle Kinder schnell in Sicherheit gebracht, doch der Nordflügel des Hauses musste komplett erneuert werden.

In Deutschland arbeitet der Verein ausschließlich ehrenamtlich. In Neumarkt wurde sogar ein Förderverein gegründet, dessen Vorsitzende Christine Ziegler aus Holzheim ist. Beide Vereine schafften es doch, jedes Jahr die rund 180 000 Euro zu sammeln, die zum Gesamtetat in Höhe von 270 000 Euro für Kinder, Personal und Unterhalt benötigt werden. 90 000 Euro werden mittlerweile vor Ort erwirtschaftet. Admir Ljescanin entwickelt dazu Jahr für Jahr neue Ideen. Die seit Jahren stattfindende Künstlerkolonie ist das beste Beispiel dafür.

Dass der Spendenfluss nicht nachlässt, hofft Günter Prantl inständig. Nachdem der Verein im vergangenen Jahr ob der Flüchtlingssituation einen Einbruch von 20 000 Euro verkraften musste, ist der Vorsitzende des mildtätigen Vereins aber überzeugt, dass „nachhaltige Hilfe honoriert wird.“

Mit dem Familienprojekt „Duga Care“ (Jahresetat zwischen 30 000 und 40 000 Euro), dem zweiten Standbein des Vereins, „verhindern wir ja zudem, dass sich Familien ohne Zukunftsperspektive auf den Weg nach Deutschland machen, wie das vor allem im Jahr 2015 der Fall war“, sagt Prantl.

Mehr über das Engagement von "Schutzengel gesucht" auf der Vereinshomepage. Kontoverbindung: Sparkasse Neumarkt-Parsberg, IBAN: DE77 7605 2080 0008 0652 94.

