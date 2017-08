Brand am Bahndamm: Eisenbahnstrecke blockiert

Auch ein defekter Güterzug sorgte für Verzögerungen - vor 14 Minuten

NEUMARKT/DEINING - Wegen eines Brandes am Bahndamm ist die Eisenbahnstrecke Seubersdorf-Neumarkt am Dienstagabend gesperrt worden.

Symbolbild © Matthias Kronau



Symbolbild Foto: Matthias Kronau



Der Streckenabschnitt zwischen Neumarkt und Seubersdorf war am Abend zeitweise gesperrt. Ursache war ein Flächenbrand zwischen Greißelbach und Deining-Bahnhof. Die Züge wurden an den Bahnhöfen zurückgehalten und warteten dort die Dauer der Sperrung ab. Am Abend arbeitete die Bahn fieberhaft daran, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr einzurichten.

Der Ratschlag der Bahn: "Bitte nutzen Sie zwischen Neumarkt und Nürnberg Hauptbahnhof die Züge der S-Bahn." Aber auch in diesem Bereich gab es Störungen: Wegen einer Störung an einem Güterzug kam es auf der Linie S3 zwischen Postbauer-Heng und Oberferrieden zu Beeinträchtigungen. Die S-Bahnen der Linie S 3 verkehtren zwischen Postbauer-Heng und Ochenbruck zeitweise im Gegengleis. Verzögerungen und Zugausfälle waren unausweichlich.

wdn