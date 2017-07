Brand in Sengenthal: Millionenschaden

Turbine an Blockheizkraftwerk stand in Flammen - vor 48 Minuten

SENGENTHAL - In einem Blockheizkraftwerk in Sengenthal kam es am Donnerstag zu einem Brand.

Symbolbild © rr



Dabei geriet eine Turbine in Brand, die durch die Freiwillige Feuerwehr Sengenthal gelöscht werden konnte.

Die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden. Der Schaden dürfte bei rund einer Million Euro liegen.

nn