Brandmelder schrillt: Führt blutige Hand zum Täter?

REGENSBURG - Weil der Brandmelder eines Parkhauses loschrillte, rückten Feuerwehr und Polizei an - um festzustellen, es brennt nicht. Hat der Mann mit der blutigen Hand, den sie entdeckten, den Falschalarm ausgelöst?

Symbolbild Brandmelder Foto: oh



Am frühen Samstag Morgen um 4 Uhr war im Parkhaus St.-Peters-Weg im 6. Stock ein Brandmelder eingeschlagen worden.

Die herbeieilende Feuerwehr und Polizei entdeckte keinen Brand im Parkhaus; somit war klar, dass jemand aus Jux und Tollerei den Brandmelder eingeschlagen hatte.

In einem Auto, das einige Meter neben dem Brandmelder parkte, entdeckten die Beamten drei Personen, von denen einer eine frische Verletzung an der linken Hand hatte. Der Verdacht liegt nahe, dass er den Brandmelder eingeschlagen hat.

Klarheit wird die Videoüberwachung des Parkhauses liefern.

Sollte sich der Verdacht bewahrheiten, erwartet den Täter eine Anzeige wegen Missbrauch von Notrufen und Sachbeschädigung.



