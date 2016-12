Brandunfall in Pavelsbach: Ursache war menschliches Versagen

Im Metall- und Kunstoffbetrieb Bock wurden 13 Personen verletzt - 21.12.2016 15:28 Uhr

NEUMARKT - Am Dienstagabend kam es in der Firma Bock, einem Metall- und Kunstoffbetrieb in Pavelsbach bei Postbauer-Heng, durch flüssiges Aluminium zu einem Brandfall. 13 Personen wurden dabei leicht bis mittelschwer verletzt.

Um kurz vor 23 Uhr reinigte ein 37-jähriger Arbeiter einen Schmelzofen in der Gießereihalle, wie die Polizei berichtet. In dem Ofen befand sich bis zu einer Tonne Flüssig-Aluminium. Der Kessel kippte bei der Reinigung, aufgrund von fehlerhafter Bedienung, unkontrolliert nach vorne, so dass das flüssige Leichtmetall auslief.

Weitere Mitarbeiter der Firma löschten den entstandenen Brand mit mehreren Feuerlöschern. Außerdem rückte die Feuerwehr aus Postbauer-Heng und Pavelsbach an.

Aluminium © Fellner



Bei dem Vorfall wurden 13 Arbeiter leicht bis mittelschwer verletzt. Wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung wurden fünf Personen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Schaden wird auf circa 55.000 Euro geschätzt.

Wie es dazu kommen konnte, dass der Kessel unkontrolliert umkippte, das untersuchte die Polizeiinspektion Neumarkt. Sicherheitsvorkehrungen seien nicht getroffen worden, wurde nun als Ursache benannt.

nn