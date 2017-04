Breakdancer und Hip-Hopper messen sich im G 6

Kinder, Jugendliche und Erwachsene dürfen am Samstag, 29. April mitmachen oder auch nur vorbeischauen - vor 31 Minuten

NEUMARKT - Das Jugendhaus G 6 lädt am Samstag, 29. April, ab 14.30 Uhr zu einem Wettbewerb: Zu dem "Breakdance & Hip-Hop-Battle" mit DJ Big Punch sind alle Altersgruppen zum Zuschauen und Mitmachen eingeladen.

Breakdance © oh



Breakdance Foto: oh



Die Idee hatte die hauseigene Breakdance-Gruppe, die sich einmal mit anderen Tänzern in den zwei Kategorien "unter 18" und "über 18"messen möchte. Wer mitmachen will, kann sich unter Tel. (0 91 81) 5 09 36 90 oder per E-Mail an g6@neumarkt.de anmelden.

Einlass für die Tänzer ist an dem Tag um 13 Uhr. Die Startgebühr beträgt vier Euro (unter 14 Jahren: drei Euro). Eine Jury bewertet die einzelnen Auftritte. Es gibt Preise für die Gewinner.

Einlass für die Zuschauer ist ab 14 Uhr. Sie zahlen fünf Euro (unter 14 Jahren: drei Euro).

nn