"Breaking Bad" in der Oberpfalz: Paar spielte Chemiker

Sprengstoffexperten des LKA untersuchten Substanzen - vor 1 Stunde

ERBENDORF - Sie ließen sich große Mengen Chemikalien in ein Pensionszimmer liefern: Ein Paar provozierte bei Erbendorf in der Oberpfalz am Freitag einen großen Polizei-Einsatz, Sprengstoffexperten des LKA rückten an. Jetzt gibt es neue Details zu dem Fall.

Die Polizei nahm den Vorfall durchaus ernst: Im oberpfälzischen Erbendorf quartierten sich ein Mann und eine Frau in einer Pension ein und wurden dort mit einer nicht definierbaren Chemikalie gefasst. Weil auch der Verdacht im Raum stand, das Paar könnte Sprengstoff herstellen, rückten Experten des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) an. Zunächst hielt sich die Polizei bedeckt.

Per Post, das ergaben Ermittlungen der Polizei, ließen sich der 28-jährige Deutsche und seine Begleiterin fast täglich größere Mengen Chemikalien liefern. Unter anderem in einem Auto und im Zimmer des Paars wurden die Ermittler fündig. Es soll sich dabei beispielsweise um Aceton und Salzsäure handeln. Die Chemiker sagten gegenüber der Polizei, sie benötigen die Substanzen für "wissenschaftliche Zwecke". Beide sind wohl in der Tat in der Forschung tätig.

Zwar stünden wegen der Chemikalen "keine weiteren Tatvorwürfe im Raum", heißt es in einer Pressemitteilung des Präsidiums Oberpfalz - erledigt ist der Fall deshalb aber keineswegs. Denn neben den Substanzen fand die Polizei auch Drogen. Das Paar ist zwar wieder auf freiem Fuß, muss sich jetzt aber auf ein Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz einstellen. Die Ermittlungen laufen.