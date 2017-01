Brechdurchfall ist auf dem Vormarsch im Kreis Neumarkt

NEUMARKT - Im Gesundheitsamt Neumarkt sind in den ersten Wochen des neuen Jahres bereits 20 Neuerkrankungen gemeldet worden.

Zu Erbrechen und wässrigen Durchfällen kommen oftmals Übelkeit, Bauchkrämpfe und Kopfschmerzen. © dpa / Monique Wüstenhagen



Das ist bereits ein Fünftel der Fälle, die im Durchschnitt pro Jahr im Labor erfasst werden.

In den Wintermonaten sind Brechdurchfälle durch Noroviren sehr häufig. Bereits kurz nach der Ansteckung kommt es zu heftigem Erbrechen und wässrigen Durchfällen. Dazu kommen oft Übelkeit, Bauchkrämpfe und Kopfschmerzen. In der Regel dauert die Krankheit zwei bis drei Tage an.

Die Erkrankten scheiden die Viren über den Stuhl und über Tröpfcheninfektion beim Sprechen aus. Die Ansteckungsfähigkeit ist bereits durch wenige Viruspartikel möglich; oft genügen befallene Nahrungsmittel, verunreinigte Türgriffe oder Computertastaturen.

Gefürchtet sind Ausbrüche in Pflegeheimen und Krankenhäuser. Die Patienten sollten soweit möglich zuhause bleiben. Wichtig ist ausreichendes Trinken, etwa verdünnte Säfte oder Tee.

Der beste Schutz vor Ansteckung besteht in regelmäßigem, gründlichem Händewaschen und Abstand halten. Eine Impfung gibt bisher leider noch nicht.

