Breitenbrunn bringt Kindertagesstätte auf Vordermann

BREITENBRUNN - Der Marktrat Breitenbrunn hat bei seiner letzten Sitzung in diesem Jahr noch einen Auftrag für die Erweiterung der Kindertagesstätte in Auftrag gegeben, mehreren Bauvorhaben das gemeindliche Einvernehmen erteilt und dem Sportverein einen Zuschuss in Höhe von 12 000 Euro in Aussicht gestellt.

Die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Marien ist mit mehr als zwei Millionen Euro die derzeit größte Baumaßnahme in Breitenbrunn. Foto: F.: Werner Sturm



Der Auftrag für die Innentüren im Kindergarten St. Marien in der Dürner Straße ging für 34 725 Euro an die Firma Holz Bösl aus Ursensollen. Damit lag man 2126 Euro unter der Kostenberechnung.

Damit die geplanten und bereits vergebenen Felssicherungsmaßnahmen bei Bachhaupt ihren Zweck tatsächlich erfüllen können, müssten sie laut Bürgermeister Johann Lanzhammer (FW) einerseits exakt so ausgeführt werden, wie vom Planer entworfen. Andererseits seien im Zuge der Bauausführung immer auch Anpassungen erforderlich, beispielsweise, wenn sich Felsspalten nach dem Reinigen anders darstellten als es bei der Begehung ersichtlich war. Die Ausführung der Sicherungsarbeiten müsse daher durch eine Fachbauleitung turnusmäßig überwacht werden. Der Auftrag für die Bauüberwachung und die Dokumentation ging für rund 11 000 Euro an die Landesgewerbeanstalt (LGA). Wie berichtet plant der Sportverein Breitenbrunn Investitionen in den Unterhalt der Sportplätze in einer Gesamthöhe von rund 55 000 Euro.

Danach fallen für zwei Mähroboter (Schulsportplatz und B-Platz) 23000 Euro sowie für einen Rasenmäher-Traktor für den Sportplatz in Kemnathen 6000 Euro an. Die Erneuerung der Flutlichtanlage auf dem B-Platz verursacht Kosten von rund 15 000 Euro, wobei hier vermutlich ein Zuschuss vom Bayerischen Landessportverband beantragt werden kann.

Außerdem bietet laut Lanzhammer die neue Kommunalrichtlinie 2019 des Bundes erweiterte Fördermöglichkeiten im Bereich des Klimaschutzes, so dass hier auch Fördergelder fließen könnten. Für die Erneuerung und die Verbesserung der Ballfangzäune auf dem B-Platz und in Kemnathen fallen laut der Aufstellung des Sportvereins weitere 10 000 Euro an.

Der Marktrat hat einstimmig beschlossen, dem Sportverein in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 jeweils 6000 Euro als Zuschuss zur Verfügung zu stellen. Lanzhammer betonte: "Unsere Vereine leisten einen wertvollen Dienst in der Jugendarbeit. Deswegen wollen wir nicht kleinlich sein und sie auch in Zukunft unterstützen."

