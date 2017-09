Breitenbrunn: Drei Einbrüche in einer Nacht

Täter hebelte Fenster von drei Gebäuden in Buch und Langenthonhausen auf - Polizei bittet um Hinweise - vor 1 Stunde

BREITENBRUNN - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, haben ein oder mehrere Unbekannte in Langenthonhausen und Buch (Marktgemeinde Breitenbrunn) drei Objekte aufgebrochen - die Feuerwehr, eine Schreinerei und ein Forstbetrieb sind betroffen.

Einbruch (Symbolbild) © Colourbox.de



In Buch wurden am Feuerwehrhaus Fenster zum Büro sowie zur Gaststätte und eine weitere Tür im Gastzimmer aufgehebelt. Entwendet wurde nichts, da sich im Feuerwehrhaus keine wertvollen Gegenstände befinden. Es entstand allerdings erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

In der selben Nacht wurde in Langenthonhausen das Fenster zum Büro der dortigen Schreinerei aufgehebelt. Sämtliche Behältnisse wurden durchsucht, dabei ergaunerten die Einbrecher rund 300 Euro Bargeld. Der Sachschaden wiegt mit etwa 1000 Euro deutlich schwerer.

Des Weiteren wurde in der Nacht ein Fenster zum Büro des in Langenthonhausen ansässigen Forstbetriebs aufgebrochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro – zwar wurde nichts gestohlen, jedoch zapfte der Täter aus einem auf dem Firmengelände geparkten Lkw circa 100 Liter Diesel ab.

Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrüche am Donnerstag, zwischen 3 und 5 Uhr geschehen sind. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die PI Parsberg unter Tel. (0 94 92) 94 11-0 in Verbindung.

nn