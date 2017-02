Breitenbrunn: Lanzhammer verteidigt Bauhof-Ausbau

BREITENBRUNN - Drei Bürgerversammlungen hat Bürgermeister Johann Lanzhammer (FW) in dieser Woche gehalten. Dabei gab er unter anderem Auskunft über die Situation am Bauhof, über die Haushaltsplanung 2017 und über den Breitbandausbau.

Der Gemeindebauhof hat mit Andreas Wolf aus Hamberg sowie Martin Wolfsteiner aus Rasch personellen Zuwachs bekommen. Die Neuen bilden nun zusammen mit Werner Ferstl und Josef Paulus die Mannschaft des Bauhofs.

Bei den Bürgerversammlungen nahm Lanzhammer dazu ausführlich Stellung und verwehrte sich gegen jegliche, nur sehr vereinzelt aufkommende Kritik an den Einstellungen: "Wir haben es uns schon sehr genau überlegt, ob wir zusätzliche Kräfte einstellen oder Arbeiten an Privatfirmen vergeben sollen."

Dabei sei man zu dem Entschluss gelangt, dass es sinnvoller sei, das Bauhofteam zu erweitern. "Bei Fremdfirmen sind oft die Anfahrtskosten schon höher als unser eigener Personalaufwand", sagte Lanzhammer und stellte fest: "Sei es bei notwendigen Sanierungsarbeiten am Schulgebäude oder in den beiden Klärwerken, bei Waldarbeiten oder beim Unterhalt von Straßen und Wegen: Es gibt das ganze Jahr über jede Menge zu tun für unsere Bauhofmitarbeiter." Die Einstellungen seien vernünftig und, so Lanzhammer ausdrücklich, in Absprache mit den Markträten erfolgt.

Haushalt dargelegt

Zum Haushalt 2017 erklärte der Bürgermeister, dass der ein Gesamtvolumen von voraussichtlich 8,386 Millionen Euro erreichen werde. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt liege den Planungen nach bei 833.167 Euro, die freie Finanzspanne bei rund 600.000 Euro. Der Haushalt, der bei der Märzsitzung zur Verabschiedung anstehe, sehe keine Kreditaufnahme, dafür aber eine Schuldentilgung in Höhe von 360 000 Euro vor. Damit dürfte die Pro-Kopf-Verschuldung unter die 700-Euro-Marke fallen.

