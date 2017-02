Breitenbrunn: Prinzengarde lässt die Puppen tanzen

Jubiläumsball mit Tänzen und Märschen in prächtigen Kostümen - vor 1 Stunde

BREITENBRUNN - Beim Jubiläumsball der Prinzengarde in Breitenbrunn haben Auftritte aktueller und ehemaliger Gardemädels, der Teeniegarde sowie der Showtanzgruppe Chimichangas aus Töging wahre Begeisterungsstürme ausgelöst.

Die Prinzengarde Breitenbrunn um Majorin Anna Bögerl begeisterte das Publikum. © Foto: Werner Sturm



Die Prinzengarde Breitenbrunn um Majorin Anna Bögerl begeisterte das Publikum. Foto: Foto: Werner Sturm



In der fünften Jahreszeit steht die Prinzengarde den närrischen Tollitäten, bestehend aus Prinz und Prinzessin, zur Seite. Oder sie dient, wie in der Gaudi-Hochburg Breitenbrunn, einem Dreigestirn, zu dem neben dem Prinzenpaar auch der Hofmarschall gehört.

Zu den Höhepunkten einer Faschingsveranstaltung zählt der Gardetanz, der auf die Revuetheater aus den 1920er und 1930er Jahre zurückzuführen ist. Faschings- und Karnevalsvereine haben diese Idee aufgegriffen und schicken bei Bällen und Sitzungen Mädchengarden auf die Bühne. Seit 60 Jahren geschieht dies auch im Sternstecherreich in Breitenbrunn. Beim Gardeball wurde dieses Jubiläum ausgelassen gefeiert.

„60 Jahre, das ist wahrlich ein Grund zum Feiern.“ Mit diesen Worten, im bunten Clownskostüm und mit dicker gelber Fliege, begrüßte Matthias Kellermeier, der Vorsitzende der Faschingsfreunde, das Publikum. Die Stimmung im Saal war prächtig, die Vorfreude bei den Maschkerern auf einen unterhaltsamen Abend groß. Die bayerische Band „Gaudinudeln“ haute einen Hit nach dem anderen raus, bunte Kostüme wiegten sich im Tanz, es war ganz einfach schön.

Prinzessin Andrea erinnerte in ihrer Begrüßungsansprache an die Zeit vor 60 Jahren: „Eine Prinzengarde fand sich da zusammen, mit dem Ziel die Narrenherzen zu entflammen.“ Die Königin des Breitenbrunner Faschings ließ die vergangenen Jahre Revue passieren, in denen die Garde bei ihren Showtänzen die Ballbesucher zum Beispiel als Musketiere, Rocker, Piraten, Elfen und leckere Süßigkeiten köstlich unterhielt. „Darum feiert heute jeder Mann und jede Frau 60 Spitzen-Gardejahre mit einem donnernden Helau“, so die Prinzessin. Die Antwort erschallte aus unzähligen Kehlen.

Teenies als Piraten

Prinz Markus lud alle aktuellen und ehemaligen Gardemitglieder zu einem Speed-Dating an die Bar ein und bot an, sich dabei als Schmuser und Heiratsvermittler einzubringen. Hofmarschall Alex fühlte sich sichtlich wohl in Amt und Würden und bei den Gardemädchen. „Beim Gardeball, da geht es rund, wer da nicht mitmacht, ist nicht gesund“, rief Alex in den Saal.

Und wie es rund ging: Das Prinzenpaar schwebte beim Ehrentanz übers Parkett. Die Teeniegarde glänzte mit der Piratenshow. Die Prinzengarde — zu ihr gehören im Jubiläumsjahr Majorin Anna Bögerl sowie Julia Meinzinger, Sandra Dietz, Katharina Koller, Bianca Maier, Milena Gromann, Brigitte Birner, Miriam Konrad, Anna Mosandl und Pia Bruckmeier — ließ die Beine schwingen beim Gardemarsch. In herrlichen schwarz-goldenen Kostümen traten sie zu einer feurigen Burlesque Revue an.

Aus Töging war die Showtanzgruppe Chimichangas zum Gratulieren eingeflogen. Die neun jungen Damen in ihren spektakulären grünen Kostümen präsentierten dem begeisterten Publikum eine Show mit heißen Tänzen, atemberaubenden Hebefiguren, akrobatischem Hüftschwung und mitreißenden Melodien.

Zum Jubiläum hatten sich auch viele ehemalige Breitenbrunner Hofnarren und Gardetänzerinnen aus den vergangenen Jahren eingefunden. Die rundeten das Ballvergnügen ab. Die „Ehemaligen“ aus drei Garden traten in unterschiedlichen Kostümen auf und zeigten, was sie noch alles drauf haben.

WERNER STURM

Mail an die Redaktion