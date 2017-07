Breitenbrunner Mittelschule wird auf Eis gelegt

Letzte Klasse wird im Juli verabschiedet — Neubelebung bei Bedarf - vor 39 Minuten

BREITENBRUNN - Bei der Jahresversammlung des Fördervereins der Volksschule Breitenbrunn ist bekannt geworden, dass die Mittelschule ab kommendem Schuljahr ruhen wird. Und zwar so lange, bis wieder eine fünfte Klasse gebildet werden kann. Petra Heyn wurde einstimmig im Amt der Vorsitzenden bestätigt.

Die Mittelschule Breitenbrunn wird im kommenden Schuljahr ruhen. Soll aber nach dem Willen der Verantwortlichen im Schuljahr 2018/2019 wieder aufleben. © Foto: Werner Sturm



Die Mittelschule Breitenbrunn wird im kommenden Schuljahr ruhen. Soll aber nach dem Willen der Verantwortlichen im Schuljahr 2018/2019 wieder aufleben. Foto: Foto: Werner Sturm



An der Mittelschule in Breitenbrunn wird derzeit nur noch eine neunte Klasse unterrichtet. Die 16 Schülerinnen und Schüler erhalten am 20. Juli ihre Abschlusszeugnisse und werden entlassen.

Übereinstimmend teilten Schulleiterin Susanne Spangler und Bürgermeister Johann Lanzhammer jetzt mit, dass mit der Verabschiedung der Neuntklässler nicht zwangsläufig das Ende der Mittelschule verbunden ist. Der Unterricht soll vorläufig ruhen. Derzeit gibt es in der Grundschule jeweils zwei Klassen in der zweiten und in der dritten Jahrgangsstufe.

Sollte sich daraus ergeben, dass ab dem Schuljahr 2018/2019 wieder eine fünfte Klasse mit mindestens 15 Schülern aus dem Bereich der Marktgemeinde gebildet werden kann, dann wird die Mittelschule wieder aufleben. "Das hat das Schulamt bestätigt", sagte Lanzhammer und verwies darauf, dass Breitenbrunn weiterhin im Schulverband mit Dietfurt und Berching bleibt.

Der gemeinnützige Förderverein der Volksschule wurde im Jahr 2009 gegründet und hat aktuell 46 Mitglieder. Zu den Zielen des Vereins gehört es zum Beispiel, kulturelle und sonstige Veranstaltungen der Grundschule und der Mittelschule, die Anschaffung von zusätzlichem Lern-, Lehr-, und Anschauungsmaterial sowie auf Antrag einzelne Schüler im Rahmen der schulischen Tätigkeiten und Veranstaltungen finanziell zu unterstützen.

I