Brexit: Neumarkter Briten stehen im Regen

Der Schotte James Reilly glaubt aber nicht an EU-Austritt - vor 40 Minuten

NEUMARKT - In zehn Wochen möchte/müsste/könnte Großbritannien die Europäische Union verlassen. Dass der Brexit am 29. März tatsächlich soweit kommen wird – der in Neumarkt "eingeheiratete" Schotte James Reilly kann das nicht so recht glauben. Wie viele Briten auf dem Festland verfolgt er täglich gebannt/belustigt/kopfschüttelnd die Entwicklung im Heimatland.

Macht sich Großbritannien am 29. März vom EU-Acker? Wenn ja, dann benötigen die bei uns lebenden Briten einen Aufenthaltstitel. © dpa



Macht sich Großbritannien am 29. März vom EU-Acker? Wenn ja, dann benötigen die bei uns lebenden Briten einen Aufenthaltstitel. Foto: dpa



Auch wenn James Reilly sich jeden Tag in den britischen Medien über den Stand der Brexit-Verhandlungen informiert, immer "up to date" ist, kann er einem vom Spektakel im britischen Parlament verwirrten Mitteleuropäer nicht erklären, was da noch kommen wird: "Niemand weiß, was in zehn Wochen passieren wird – oder nächste Woche."

Was Reilly überrascht: "Bisher habe ich von den deutschen Behörden nichts gehört." Auf der Insel hingegen wären EU-Bürger bereits aufgefordert worden, 65 Pfund für ihre Registrierung nach dem Brexit zu zahlen. Das britische Parlament habe ihnen die Gebühr aber wieder erlassen.

Für Festlandsbriten bleibt die Möglichkeit, noch schnell die doppelte Staatsbürgerschaft zu beantragen. Wie es zum Beispiel die Ballettlehrerin Natalie Pollard schon lange vor der Brexit-Abstimmung getan hat.

Wer schon eingebürgert ist, sei natürlich aus dem Schneider, sagt Lothar Kraus, der Leiter der Ausländerbehörde am Landratsamt Neumarkt. Tatsächlich hätten einige der rund 60 Briten im Landkreis Neumarkt sich nach dem Brexit-Votum an sein Amt gewendet. "Viele Anträge gingen bei uns aber nicht ein."

Kraus rechnet eher mit einem "ungeordneten Brexit" am 29. März. Am Stichtag fallen dann auch die EU-Privilegien für bei uns lebende Britinnen und Briten. "Sie benötigen dann alle einen Aufenthaltstitel. Wir haben die Liste schon einmal bereit gelegt."

Wer jedoch bis zum 29. März eine Einbürgerung beantragt, hat laut Lothar Kraus in Bayern gute Chancen: Das Innenministerium habe angewiesen, diese Fälle nach der alten Regelung zu behandeln.

Womöglich war die ganze Aufregung aber umsonst. James Reilly, wie die meisten Schotten kein Befürworter des Brexit, liest aus den aktuellen Meldungen von der Insel, dass es zu einer zweiten Abstimmung kommen wird. "Ich glaube, die können das noch stoppen." Ihm kommt das Ping-Pong zwischen Brüssel und London vor "wie eine Spielerei. Beide Seiten bluffen und warten auf Zugeständnisse des anderen".

nd