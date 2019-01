BRK-Bereitschaft Berching war 4191 Stunden im Einsatz

Eindrucksvolle Jahresbilanz — Langjährige Mitglieder wurden geehrt - vor 26 Minuten

BERCHING - Der Tätigkeitsbericht und vor allem die Ehrungen von Mitgliedern standen auf dem Programm der Jahresversammlung der Bereitschaft Berching im BRK Neumarkt auf dem Programm.

Die Geehrten mit Landrat Willibald Gailler und der stellvertretenden Bürgermeisterin Gerlinde Delacroix. © Foto: Anton Karg



Die Geehrten mit Landrat Willibald Gailler und der stellvertretenden Bürgermeisterin Gerlinde Delacroix. Foto: Foto: Anton Karg



Die Begrüßung, insbesondere des Vorsitzenden des BRK-Kreisverbandes, Landrat Willibald Gailler, der stellvertretenden Berchinger Bürgermeisterin Gerlinde Delacroix und des Geschäftsführers des BRK, Klaus Zimmermann, übernahm der stellvertretende Bereitschaftsleiter Benjamin Frank.

"Mit der Gründung einer freiwilligen Sanitätskolonne durch den ArztKarl Engelberger beginnt nach einer Vision des Henry Dunant vor etwa 110 Jahren die Geschichte des Roten Kreuzes in Berching", sagte Delacroix. Mit großer Unterstützung der Bürgerschaft sei diese neue Einrichtung in der Stadt an der Sulz aufgebaut worden. "Wenn man bedenkt, was sich daraus entwickelt hat, so sieht man, dass die Menschen sehr wohl erkennen, was wichtig ist und welchen Wert ihre Arbeit hat. Heißt, wir brauchen sie, die aktiven Ehrenamtlichen und die hauptamtlichen Kräfte – heute mehr denn je. Anerkennung und Ehrung gebührt Ihrer Arbeit und Ihres Einsatzes." Dies gelte als Ermutigung in einer Zeit, in der "ehrenamtliches Engagement" so notwendig sei wie kaum zuvor.

Bereitschaft ist sehr aktiv

In seinem Grußwort konkretisierte der Landrat das ehrenamtliche Engagement, insbesondere auch der Bereitschaft Berching: "Es gibt im Landkreis Neumarkt insgesamt 14 Bereitschaften im BRK mit vielfältigen Aktivitäten." Allein von den Mitgliedern der Bereitschaft Berching seien im zurückliegenden Jahr 4191,5 Stunden ehrenamtlicher Arbeit verrichtet worden, das ergebe rund 80 Stunden jede Woche.

Den Neumarkter Landrat beeindruckten die Informationen, die Benjamin Frank in seinem Jahresbericht detailliert aufschlüsselte, und lobte in seinem Grußwort auch die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen und schließlich den eifrigen Einsatz aller Mitglieder.

"Die Bereitschaft Berching hast im Bereich "Helfer vor Ort" in Dietfurt insgesamt 986 Stunden ehrenamtlicher Arbeit getätigt", berichtete der stellvertretende Vorsitzende Frank. Zur Mittelbeschaffung seinen 400 Stunden benötigt worden, im Bereich Ausbildung summierte sich die Zeit auf insgesamt 430 Stunden. Bei sonstigen Einsätzen waren 495 Stunden zusammengekommen, beim Rossmarkt 126,5, beim Volksfest 160, bei der jährlichen Wallfahrt 177, bei der BR-Radltour im vergangenen Jahr 198 Stunden.

Beim Sanitätsdienst hat die Bereitschaft Berching 1014,5 Stunden ehrenamtlich mitgewirkt, bei der Vorstandsarbeit waren es 410 Stunden. Der Aufwand für Verpflegung erforderte 168 Stunden unentgeltlicher Arbeit.

Für Geschäftsführer Zimmermann ist das Otto-Himmler-Haus in Berching eine ideale Anlaufstelle zum Beispiel auch für Fortbildungen. Besonders gelobt würden nicht nur die zur Verfügung gestellten Fachräume, sondern auch die "gute Küche".

Seit 70 Jahren dabei

Nach dem Jahresbericht der Jugend in der Bereitschaft Berching wurden durch Landrat Willibald Gailler und durch die Bereitschaftsleiter Karl Harrer und Benjamin Frank langjährige Mitglieder geehrt, besonders aber Franz Bayerschmidt, der dem BRK Berching seit 70 Jahren angehört und Theresia Plank, die mittlerweile 50 Jahre dabei ist. Für 30 Jahre wurde Claudia Hoffmann, für 20 Jahre Wolfgang Junior Grow und Benjamin Frank, für 15 Jahre Birgit Ketzler und für fünf Jahre Markus Berschneider, Tobias Pertus und Martin Stemmer geehrt.

ANTON KARG