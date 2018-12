BRK Berg hatte Jahr mit viel Arbeit

BERG/OBERÖLSBACH - Im Rahmen einer gut besuchten Adventsfeier der BRK-Bereitschaft Berg bekundeten Kreisgeschäftsführer Klaus Zimmermann und Kreisbereitschaftsleiter Uwe Suchomel den Gastgebern großen Respekt und Anerkennung für die erbrachten Leistungen.

Das Rote Kreuz in Berg nahm sich Zeit, um verdiente Mitglieder und Funktionsträger zu ehren. Bis zu 45 Jahre tun sie bereits Dienst. © Foto: Helmut Fügl



Denn: Bei diesen Idealisten wurde im letzten Jahr "viel umgesetzt und realisiert", wie Bereitschaftsleiter Stefan Gottschalk und Stellvertreter Franz Braun zufrieden feststellten. "Eine Menge Arbeit", so der Bereitschaftsleiter, "die Zahlen sprechen für sich".

Allein beim Blutspendedienst wurden 254 freiwillige Stunden geleistet, 290 Stunden erforderte der Sanitätsdienst bei zahlreichen Veranstaltungen im Landkreis, weiter 19 Dienst-abende, 17 Alarmierungen zu Bränden, Verkehrsunfällen, Notfällen und Einsätzen verschiedenster Art. Brennpunkte waren dabei unter anderem Berg und Richtheim (Bürgerfest, Wandertage), weiter Oberölsbach und Neumarkt (Bundesautobahn und Volksfest).

Auch andere Tätigkeiten fielen an, unter anderem Kleidersammlungen, das Mitwirken am Ferienprogramm der Gemeinde, Erste-Hilfe-Kurse oder Überwachungen bei Blutspendeaktionen. Dazu standen in diesem Jahr in Berg vier Termine an.

Die BRK-Auszeichnungsspange für fünf Dienstjahre wurde Tobias Wagner überreicht, eine für zehn Dienstjahre erhielt der stellvertretende Bereitschaftsleiter Franz Braun. Bereits 20 Jahre Dienst für das Gemeinwohl leistet Bereitschaftsleiter Stefan Gottschalk. Unangefochtene Spitzenreiter jedoch waren Alfred Bößl und Alois Wiesner, welche beachtliche 45 Jahre aktive BRKler sind, einst bei der Oberölsbacher, jetzt in der Berger Bereitschaft.

