BRK meistert steigende Anforderungen

Jahresbericht des BRK-Kreisverbandes Neumarkt — Steigerungen in allen Bereichen — Ehrenamtliche wichtig

NEUMARKT - Eine stets steigende Zahl von Einsätzen mit einer entsprechend steigenden Zahl von Kilometerlaufleistungen der eingesetzten Fahrzeuge zeigt den unermüdlichen Einsatz der 236 hauptamtlichen Mitarbeiter, die sich täglich zum Wohl der Bevölkerung in der Region einsetzen. Hinzu kommen noch entsprechend die Stunden der ehrenamtlichen Helfer. Das BRK Neumarkt setzt damit seine erfolgreiche Expansion, die sich in nachfolgenden Zahlen widerspiegelt, fort.

Stellten den Jahresbericht vor (v. li.): Kreisgeschäftsführer Klaus Zimmermann, Vorsitzender Albert Löhner und Werner Lorek, der Leiter des Rettungsdienstes, mit weiteren BRK-Mitarbeitern. © Foto: Siegfried Mandel



Beim Jahresbericht des BRK-Kreisverbandes Neumarkt stellten Kreisgeschäftsführer Klaus Zimmermann, Bereichsleiter Werner Lorek und Kreisvorsitzender Albert Löhner allem voran die Wichtigkeit der Leistung der rund 4000 ehrenamtlichen Mitarbeiter. "All diese Menschen stellen ihre Freizeit in den Dienst am Nächsten und bilden sich aus und fort, um im Bedarfsfall qualifizierte Hilfe leisten zu können", unterstreicht Zimmermann.

So wurden von den Rettungswachen Neumarkt, Parsberg und Berching sowie dem Stellplatz in Hörmannsdorf im vergangenen Jahr insgesamt 17 785 Einsätze durchgeführt; davon 9631 Krankentransporte, 3692 Notarzteinsätze, 1433 Notfalleinsätze und 3029 sonstige Einsätze. Mit 716 490 gefahrenen Kilometern ist die Laufleistung der Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge, die rund um die Uhr besetzt sind, abermals gestiegen.

Die Fahrleistungen im Rettungsdienst weisen ebenfalls einen Zuwachs auf. So rollten im Kreisverband die Rettungswägen 431 228 Kilometer, die Krankentransportwägen 181 113 Kilometer und die NEF 104 149 Kilometer. Das Besondere dabei ist, dass die Fahrzeuge mehr und länger "herhalten" müssen.

Auch die Mitarbeiter des betreuten Fahrdienstes, die mit 13 Spezialfahrzeugen und zwei Bussen Menschen, die in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, helfen, zum Arzt, zur Dialyse, zum Einkaufen oder zu Veranstaltungen zu kommen, sind sieben Tage in der Woche eingesetzt. Dabei schlagen 12 462 Fahrten zu Buche.

An der Grenze

Doch nicht nur der Patient steht im Mittelpunkt, sondern auch die weiteren Angebote und Leistungen fordern das Personal und bringen es teilweise an die Grenzen der Belastbarkeit. So wurden in über 290 Kursen 4604 Teilnehmer in den unterschiedlichsten Lehrgängen ausgebildet und auf dem Laufenden gehalten. Neben der klassischen Ausbildung in Erster Hilfe wurden etwa die Erste Hilfe am Kind, Frühdefibrillation oder Pflegehelferlehrgänge angeboten.

Löhner, Zimmermann und Lorek sprachen aber auch das Problem im Rettungsdienst, nämlich die physische und psychische Belastung an. "Es wäre Zeit, die Arbeitszeit von derzeit 45 Stunden zu reduzieren. Die Mitarbeiter hätten dies schon längst verdient." Ein besonderes Anliegen, das Berufsbild des Notfallsanitäters, wurde auf Bundesebene zum 1. Januar 2014 per Gesetz in Kraft gesetzt. Es schreibt vor, dass eine dreijährige Ausbildung in Berufsfachschulen für Notfallsanitäter und Praktika in zugelassenen Kliniken das Ausbildungsziel ermöglichen.

Ab dem 1. Januar 2024 müssen alle RTW in Bayern mit einem Notfallsanitäter besetzt sein. Für die bestehenden Mitarbeiter besteht zudem im Rahmen einer zusätzlichen Ausbildung und staatlichen Prüfung die Möglichkeit, in einem Zeitraum von 80 bis 960 Stunden mit "einem Rettungssanitäter abzuschließen".

In Bezug auf die Fahrzeugvorhaltestunden standen 2016 56 Hauptamtliche bei den drei Rettungswachen Neumarkt, Berching, Parsberg und Stellplatz Hörmannsdorf mit 55 336 Stunden zur Verfügung. Hinzu kommen noch über 40 aktive und ehrenamtliche Helfer, die sich mit 8638 Einsatzstunden bei der Notfallrettung und im Krankentransport einbrachten. Der Vollständigkeit halber sei auch die Leistung der 14 Betreuungspersonen im Rot-Kreuz-Kindergarten erwähnt. Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen arbeiten Hand in Hand und kümmern sich um 84 Kinder, unter denen acht stark entwicklungsverzögerte Kinder betreut werden.

Auf eine gute Bilanz in Sachen Blutspenden kann der Kreisverband zurückblicken. "In Bayern nehmen wir einen Spitzenplatz ein", erklärt Klaus Zimmermann. 500 ehrenamtliche Helfer betreuten und organisierten 65 Blutspendetermine im ganzen Landkreis, bei denen 9319 Spender einen Teil ihres oft lebensrettenden Blutes zur Verfügung stellten.

Besonderer Wert wird auf die Breitenausbildung als die wichtigste Aufgabe im Roten Kreuz gelegt. Im Vordergrund natürlich die Erste Hilfe plus die auf die Wünsche des Kunden zugeschnittenen Kurse. Durch die Neuregelung 2015 und den daraus resultierenden Umbruch umfasst die Ausbildung anstatt 16 nur mehr neun Unterrichtsstunden. Zwei Hauptamtliche und 17 Ehrenamtliche stehen mit Rat und Tat zur Verfügung.

Tragende Säule

Als die tragenden Säulen sieht Löhner das Ehrenamt. Bei den Bereitschaften opferten 746 Helfer ihre Freizeit, bei der Wasserwacht setzten sich 3130 Ehrenamtliche in elf Ortsgruppen und im Jugendrotkreuz 138 ehrenamtliche Mitarbeiter in zwölf Gruppen im Landkreis ein. Auch der Bereich der Ambulanten Pflege und der Pflege bei Demenzkranken wird vom Kreisverband mit betreut. Der 29-köpfige Helferkreis sowie 81 Pflegerinnen leisteten wertvolle Dienste am Patienten und den Angehörigen. Dabei gilt "ambulant statt stationär".

Eine weitere wichtige Anlaufstelle ist der soziale Dienst für Menschen mit und ohne Behinderung.

SIEGFRIED MANDEL