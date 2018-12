BRK-Spitze ehrt Krankenschwestern

Anna Guttenberger und Maria Mirbeth werden von Patienten und Kollegen geschätzt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - BRK-Präsident Theo Zellner und der Landesgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes, Leonhard Stärk, haben im Kloster Scheyern die Krankenschwestern Anna Guttenberger und Maria Mirbeth für 25 Jahre hauptamtliche Tätigkeit als Pflegefachkräfte beim BRK-Kreisverband Neumarkt geehrt.

Leonhard Stärk (li.), Theo Zellner und Klaus Zimmermann (re.) ehrten im Kloster Scheyern die Krankenschwestern Anna Guttenberger und Maria Mirbeth (2.v.re.). © Foto: BRK



Anna Guttenberger hat in der ambulanten Pflege am 1. November 1993 begonnen. Sie ist eine kompetente, zuverlässige und beliebte Krankenschwester im Team Hohenfels.

Maria Mirbeth trat am 1. Mai 1993 als Pflegefachkraft ihren Dienst in Parsberg an. Für ihre zuverlässige und freundliche Art wird sie von Patienten und Kollegen sehr geschätzt. BRK-Kreisgeschäftsführer Klaus Zimmermann wünschte alles Gute für die gemeinsame Zukunft beim BRK.

