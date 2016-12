Brutale Messerstecherei: Zwei Männer schwer verletzt

ALTEGLOFSHEIM - Mysteriöse Messerstecherei in Alteglofsheim: Eine Frau ruft die Polizei, die findet im Haus zwei schwer Verletzte Männer. Und stellt zwei Messere sicher. Das Motiv der Messerstecherei liegt im Dunkel - es könnte aber eine Beziehungstat gewesen sein.

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es in einem Einfamilienhaus in Alteglofsheim zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der beide schwer verletzt wurden.Gegen 2.20 Uhr hatte die Bewohnerin des Einfamilienhauses per Notruf der Einsatzzentrale gemeldet, dass ein Unbekannter in ihrem Haus sei.

Als wenige Minuten später mehrere Streifenwagen an der genannten Adresse eintrafen, fanden sie im Haus einen 29-jährigen Mann und den 53-jährigen Hausbewohner vor. Da beide erhebliche Verletzungen aufwiesen, wurden sie von Rettungsdiensten in Krankenhäuser gebracht, wo sie sich derzeit noch befinden. Beide sind nicht vernehmungsfähig. Wann eine Einvernahme stattfinden kann, ist derzeit nicht absehbar.

Bei der Durchsuchung des Hauses fanden die Polizisten zwei Messer und stellten diese sicher. Zum jetzigen Zeitpunkt steht nicht fest, ob oder in welcher Art und Weise diese bei der Auseinandersetzung verwendet wurden. Nach ersten Erkenntnissen ist eine Beziehungstat nicht auszuschließen. Um die genauen Hintergründe zu klären, haben Beamte der Kripo Regensburg in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die weiteren Ermittlungen übernommen.

