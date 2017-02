Bundestagswahl 2017: Die Wahlkreise in der Oberpfalz

NEUMARKT - Am 24. September 2017 ist Bundestagswahl. Welche Einwohner in der Oberpfalz zu welchem Wahlkreis gehören, sehen Sie in der folgenden Auflistung.

Zur Bundestagswahl muss jeder Wähler in seinem Stimmbezirk abstimmen. © colourbox



Amberg

- Stadt und Landkreis Amberg-Sulzbach

- Neumarkt in der Oberpfalz

Regensburg

- Stadt Regensburg

- Landkreis Regensburg

Schwandorf

- Landkreis Schwandorf

- Landkreis Cham

Weiden

- Stadt Weiden i.d.OPf.

- Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab

- Landkreis Tirschenreuth

