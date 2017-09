Bundestagswahl: Schon am Freitag darf die Jugend ran

NEUMARKT - Deutschlandweit sind die Unter-18-Jährigen am Freitag zur Stimmabgabe für die U 18-Wahl aufgerufen. Dabei simulieren sie die Bundestagswahl der Erwachsenen in gut einer Woche. Auch die Neumarkter Nachrichten machen mit und belohnen die Wähler.

Freie und geheime Wahlen – das gilt natürlich auch für die U 18-Wahl, die heute bundesweit stattfindet – auch in der NN-Geschäftsstelle in der Mühlstraße 5 von 10 bis 15 Uhr. © Foto: Günter Distler



Einen direkten Einfluss auf die Wahl der Großen oder gar den Bundestag hat die U 18-Wahl nicht, es ist aber ein gutes Stimmungsbarometer der Kinder und Jugendlichen, die mit der Wahl erste Erfahrungen als vollmundige Bürger in einer Demokratie schnuppern können. Das NN-Wahllokal in der Geschäftsstelle der Neumarkter Nachrichten in der Mühlstraße 5, hat am Freitag von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Die Unter 18-Jährigen dürfen wie die Großen auf originalgetreuen Stimmzetteln frei und geheim ihre Kreuze machen. Auch Infos zu den einzelnen Parteien und deren Forderungen gibt es – in jugendgerechter Sprache und thematisch auf die Zielgruppe zugeschnitten. Sobald die Wahllokale geschlossen haben, werden die Ergebnisse bei der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Bundesfamilienministerium gesammelt und veröffentlicht – auf www.nordbayern.de und unter www. u18.org sind die Ergebnisse noch am selben Abend nachzulesen. Natürlich wird es auch in der gedruckten Ausgabe der NN einen Artikel dazu geben.

Apropos: Jeder junge Wähler, der heute in der NN-Geschäftsstelle seine Stimme abgibt, bekommt die heutige Ausgabe der Neumarkter Nachrichten gratis – das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht.

