Bunte Welt aus 300 Kilo Lego-Steinen im Bürgerhaus Neumarkt

Beim Kreativnachmittag ließen über 50 Kinder ihrer Fantasie freien Lauf - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Bereits zum 17. Mal hat der Verein Bricking Bavaria zum beliebten Lego-Kreativnachmittag ins Neumarkter Bürgerhaus eingeladen.

In den etwa 300 Kilo Lego-Steinen fand jeder das passende Teil für seine ganz persönliche Kreativ-Kreation. © Foto: Herbert Meier



Über 50 Kinder, viele in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern, waren mit Begeisterung dabei. Margit und Herbert Meier brachten etwa 300 Kilo Lego-Steine aus ihrem privaten Bestand ins Bürgerhaus und dekorierten auch den großen Veranstaltungsraum.

In der Lego-Technik-Abteilung entstanden an diesem Nachmittag viele Modelle, an denen auch MINT-Pass-Teilnehmer mitbauten. Und während sich die ganz kleinen Gäste mit den Duplo-Steinen im Lego-Café beschäftigten, genossen die großen Gäste Kaffee und Tee aus fairem Handel.

Am Ende wurde wieder alles zerlegt und zurück in die Kisten sortiert.

nn