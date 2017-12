Buntes Weihnachts-Kaleidoskop am Burgareal in Parsberg

PARSBERG - "Egal ob in den Burggärten oder hier oben auf dem Platz, unser Burgweihnachten ist wirklich ein kleiner, feiner Schatz." Mit diesen Worten eröffnete das Christkind Simone Paulus die wunderschöne Burgweihnacht.

Die romantische Weihnacht im Parsberger Burgareal zog viele Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung in ihren Bann. © Foto: Werner Sturm



An einem großen Christbaum erstrahlte festliches Licht. Zwischen den 34 weihnachtlich geschmückten Buden drängten sich vier Tage lang die Menschen dicht an dicht. Der Duft von Tannengrün und Bienenwachs lag in der Luft. Das gesamte Burgareal erstrahlte in einem wahren Meer von Farben.

Am Freitagabend rief das Christkind den Menschen zu: "Zum zehnten Mal jährt sich heuer Burgweihnachten hier oben, man muss die Organisatoren wirklich sehr loben. Jedes Jahr gibt es was Neues zu bestaunen und sehen, kein Wunder dass die Jahre so schnell vergehen."

Bummel durch Budenstadt

Bürgermeister Josef Bauer begrüßte die Besucher: "In Parsberg ist es zur schönen Tradition geworden, die besinnliche Zeit mit unserem Weihnachtsmarkt einzuläuten. Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, wird hier sicher fündig." Dann lud er die Besucher zu einem stimmungsvollen Bummel durch die illustre Budenstadt ein.

Handgefertigte Kerzen und Adventssterne, mundgeblasene Christbaumkugeln, kunstvolle Schnitzereien und jede Menge sonstiger Weihnachtsgeschenke gehörten zum romantischen Flair der Burgweihnacht. Eine Kindereisenbahn drehte pustend ihre Runden.

Im Burgkeller war eine Krippen-Ausstellung aufgebaut. Überall erklang festliche Musik, Köstlichkeiten wie Glühwein, Feuerzangenbowle, Bratwurst, selbst gebackene Christstollen, Zimtsterne, Waffeln, und Lebkuchen zogen die Menschen an.

Gäste aus der französischen Partnerstadt Vic le Comte und aus dem tschechischen Kdyne bereicherten mit französischer Handwerkskunst, sowie tschechisch-böhmischen Spezialitäten das Angebot der Parsberger Burgweihnacht.

Anlässlich des kleinen Jubiläums hatte die Burgweihnacht in diesem Jahr schon am Donnerstag mit einer musikalischen Weihnachtsparty mit den "Greyhounds" und einem kleinen aber feinen Jubiläumsfeuerwerk begonnen.

