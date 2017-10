Bürger äußerten Gedanken zur Zukunft Bayerns

30 Menschen waren ins Landratsamt eingeladen, ihre Ideen mitzuteilen - vor 40 Minuten

NEUMARKT - NEUMARKT — "Bayern, Deine Zukunft" – darum und um nicht weniger ging es bei der Bürgerkonferenz am Wochenende im Landratsamt. Die Ausgangsfrage: "Den meisten Menschen in Bayern geht es gut. Was muss sich ändern und was darf sich nicht ändern, damit dies so bleibt?"

Auch Landrat Willibald Gailler (links) wurde von den – teils skurrilen – Ideen der Bürger überrascht. © Foto: Helmut Sturm



Auch Landrat Willibald Gailler (links) wurde von den – teils skurrilen – Ideen der Bürger überrascht. Foto: Foto: Helmut Sturm



30 Menschen wurden dazu eingeladen – zufällig vom Einwohnermeldeamt ausgewählt. In allen Regierungsbezirken und in der Landeshauptstadt finden derzeit solche Konferenzen statt, um möglichst alle Regionen abzubilden.

Die Themen: Arbeit und soziale Sicherheit im Alter, Infrastruktur, Wohnen, Landwirtschaft, Familie, Umwelt, Verbraucherschutz, Energie und Mobilität.

In mehreren kleinen Gruppen diskutierten die Bürger mit Fachleuten darüber, beispielsweise mit dem BBV-Obmann aus Günching, Martin Gruber, oder Gudrun Fischer, der Projektleiterin "Das digitale Dorf" an der Hochschule Deggendorf.

Irrste Ideen erlaubt

Michael Gottschalk, Abteilungsleiter im Landratsamt, ermutigte die Teilnehmer dazu, selbst die "irrsten Ideen" vorzubringen: "Nur so entsteht Neues." Das war auch dem Staatskanzlei-Chef Marcel Huber wichtig: "Die Menschen in Bayern sind die Experten für Bayerns Zukunft".

Staatssekretär Albert Füracker hingegen bremste: Durchhalten sei besonders wichtig, aber auch die Einsicht, dass nicht alles möglich ist – auch wenn es noch so wünschenswert wäre: "Meinungsvielfalt erschwert oft die Lösung, aber so ist halt Politik".

Albert Füracker (re.) versprach, die Ergebnisse werden kein Geheimnis bleiben. © Foto: Helmut Sturm



Albert Füracker (re.) versprach, die Ergebnisse werden kein Geheimnis bleiben. Foto: Foto: Helmut Sturm



Abschließend versprach er, dass die Ergebnisse der aus den Konferenzen entstehenden Gutachten keine geheime Verschlusssache der Landesregierung werden, sondern auf die Ebenen darunter verteilt werden.

Zu viel Gewerbe?

Landrat Willibald Gailler, der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Marcel Huber, und Bayerns Staatssekretär für Finanzen, Albert Füracker wurden von den teils skurrilen Ideen der Bürger überrascht: Der eine wollte mehr Wohnungsbau, der andere weniger Flächenversiegelung, wieder wer anders forderte "weg mit den unnützen Gewerbegebieten".

Auch die Frage, was passieren muss, damit junge Familien im Ort bleiben, wurde gestellt.

Allgemein nahm das Thema Wohnen einen großen Raum ein: "Bezahlbares Wohnen muss für Familien auch in Städten möglich bleiben", war eine Forderung. Und: Luxuswohnungen gebe es nun wirklich genug, der soziale Wohnungsbau muss stärker gefördert werden. Natürlich wurde auch die steigende Zahl der älteren Mitbürger angesprochen: Wie wäre es, wenn mehr Wohnungen mit Aufzügen ausgestattet würden? Dann könnten mehr Senioren länger zu Hause wohnen bleiben.

Dieser Auszug aus zwei Tagen Diskussion zeigt, wie vielfältig die Themen und deren Lösungsansätze waren.

Gutachten für Seehofer

Doch, wie geht es nun weiter? Die Diskussionsrunde im Landratsamt war die erste von zwei Phasen. In der zweiten können sich dann alle Bürger über ein Online-Verfahren auf der Internetseite www.2030-deine-zukunft.bayern beteiligen.

Die Ergebnisse aus beiden Parts bilden die Grundlage, die in den Bürgergipfel 2018 in München enden werden. Dort soll als Ergebnis ein Bürgergutachten entstehen, das an Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer übergeben werden soll.

Dann wird die bayerische Staatsregierung in den Folgewochen entscheiden, welche Handlungsempfehlungen sie anstoßen und aktiv umsetzen möchte.

HELMUT STURM