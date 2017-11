Bürger führten am Spielplatz in Kruppach Regie

Weiterer Baustein der Dorferneuerung in Kruppach — Einwohner leisteten rund 300 Arbeitsstunden - vor 58 Minuten

MÜHLHAUSEN - Bei einem Seminar in der Waldbauernschule in Kelheim zur Dorferneuerung Kruppach hatte sich ein besonderer Handlungsbedarf am Spielplatz im Kruppach herauskristallisiert.

Das bürgerschaftliche Engagement und der dadurch sanierte Kruppacher Spielplatz haben jetzt den kirchlichen Segen erhalten. Das Areal kann erst ab Frühjahr genutzt werden. © Foto: Anton Karg



Nun wurde dem neu gestalteten Spielplatz in Kruppach der kirchlichen Segen durch Pfarrerin Marie Henkys und Pfarrer Andreas Endriß erteilt.

Da der Grassamen erst kürzlich ausgebracht worden ist, wird der Spielplatz aber erst im Frühjahr nächsten Jahres für die Kinder zur Benutzung freigegeben.

Nach Auskunft des Mühlhausener Bürgermeisters Martin Hundsdorfer haben die Bürger für diese erste Maßnahme der Dorferneuerung in Kruppach rund 300 Stunden an freiwilliger und unentgeltlicher Arbeit geleitet, der Bauhof rund 80 Stunden einschließlich Maschinenstunden.

kaa