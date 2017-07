Burger meets Pancakes: Food-Truck-Festival in Neumarkt

NEUMARKT - Pulled-Pork-Nudeln, Donuts in allen Variationen und Burger im Pancake-Teig: Das Neumarkter Foodtruck-Festival ließ so manchen Besuchern das Wasser im Munde zusammenlaufen. Zum dritten Mal fand es jetzt am Volksfestplatz statt, wo 20 Trucks die unterschiedlichsten Gerichte anboten.

