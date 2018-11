Bürger müssen weniger zahlen

Straßenreinigung: Gebühr in Neumarkt wird gesenkt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Es sind zwar nur wenige Cent, die Hausbesitzer wird‘s dennoch freuen: Die Gebühren für die Straßenreinigung in Neumarkt werden ab 2019 sinken.

Die Überprüfung des letzten Abrechnungszeitraums von 2015 bis 2018 hat einen geringfügigen Überschuss ergeben, deshalb hat die Verwaltung eine Senkung von vierteljährlich 0,31 Cent auf 0,28 Cent je Meter Straßenfrontlänge des Grundstücks vorgeschlagen. Der Stadtrat stimmte einstimmig zu.

Auch bei den Steuerhebesätzen für das Haushaltsjahr 2019 wurde nicht an der Gebührenschraube gedreht: Grundsteuern und Gewerbesteuer bleiben wie seit über 40 Jahren unverändert. Neumarkt, so Oberbürgermeister Thomas Thumann nicht ohne Stolz, habe damit nach wie vor die niedrigsten Hebesätze aller großen Kreisstädte in Bayern.

Zustimmung für Hotel

Auch wenn manche Bedenken hatten, dass hier ein Präzedenzfall geschaffen wird, so gab es doch breite Zustimmung für die geplante Erweiterung des Hotels Wittmann in der Bahnhofstraße. Auch die Aufstockung auf vier Geschoße und das Flachdach fanden nun die Zustimmung der Stadtplaner. Damit, so der OB, solle einem familiengeführten Unternehmen das Bauvorhaben und die weitere Entwicklung ermöglicht werden. Gleichzeitig werde in der Rahmenplanung aber Wert darauf gelegt, dass sich am Erscheinungsbild des kleinteiligen, historischen mittleren Bereichs der Bahnhofstraße, wie es Kristina Vogelsang vom Nürnberger Planungsbüro Vogelsang formuliert hatte, auch in Zukunft nichts ändern wird.

Die von Stadtrat Wolfgang Knychalla kritisierte "Ungleichbehandlung" sah auch SPD-Fraktionsvorsitzende Ursula Plankermann, begründete aber ihre Zustimmung: "Wenigstens bleibt uns der Rest der Bahnhofstraße erhalten."

Parkdeck beim Bad

Breiten Raum in der Sitzung nahm auch die Planung der Parksituation beim Ganzjahresbad ein. Insgesamt sollen dort 162 neue Parkplätze geschaffen werden. Zu diesem Zweck wurde nun das lange diskutierte Parkdeck an der Sandstraße genehmigt, in dem es 100 Parkplätze geben wird. Ebenerdig werden auf der Fläche, in der bereits das Regenrückhaltebecken geschaffen wurde, 67 Parkplätze entstehen, dazu kommen 36 auf dem Deck selbst.

Dazu kommen noch neue Parkplätze an der Sand- und der Egerländer Straße, die beide erneuert werden.

jd

JÜRGEN DENNERLOHR