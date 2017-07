Bürgerfest lockt in Kastls "gute Stube"

Am kommenden Wochenende wird auf dem Marktplatz gefeiert - vor 1 Stunde

KASTL - Von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Juli, geht es beim Kastler Bürgerfest am Marktplatz wieder rund.

Schuhplatter, Goaßlschnalzer und Böllerschützen werden an den tollen Tagen in Kastl wieder mitmischen. © Archivfoto: Josef Piehler



Beginnen wird das Bürgerfest mit einer Bierprobe am Gelände des alten Bahnhofs am Freitag um 18.30 Uhr. Anschließend gibt es einen Festzug vom Bahnhofsplatz zum Marktplatz mit den Ehrengästen und den Fahnenabordnungen der Vereine.

Die Kurfürstlichen Böllerschützen werden mit Krach zu Beginn des Festzugs am Bahnhof und bei Beginn des Bürgerfests am Marktplatz eventuelle Gewitterwolken in die Flucht schlagen, ehe Bürgermeister Stefan Braun am Marktplatz das Festbier möglichst sauber anzapfen wird.

Am Freitag ist ab 20 Uhr Unterhaltung bis Mitternacht mit der Band "Oberpfälzer Spitzboum" geplant. Ab Samstag steht dann an der Einmündung der Klosterbergstraße eine Hüpfburg und eine Spielstraße für die Kinder bereit.

Ansonsten beginnt der Samstag mit dem Seniorennachmittag ab 15 Uhr. Es gibt Darbietungen der Gitarrengruppe von Bernhard Roithmeier, dem Kastler Kindergarten, den Kastler Roum Boum und ab 20 Uhr wird dann "Cash" mir rockiger Musik einheizen.

Am Sonntag ist um 10.30 Uhr ein Frühschoppen mit politischer Podiumsdiskussion angesetzt, dem um 12 Uhr ein Mittagstisch (organisiert vom Gasthaus "Schwarzer Bär") folgt. Um 14 Uhr tritt der Kastler Trachtenverein "Sechs Lilien Kastl "mit den Goaßlschnalzern und Plattlern auf. Um 17 Uhr sorgen die "Allerscheynstn" für gute Laune, ehe gegen 22 Uhr die Verlosung erfolgt.

Vertreten sind bei dem Fest heuer die Schützengesellschaft Kastl mit der Weinecke sowie Kaffee und Kuchen, die Kirwaleit mit ihrer Bar, die Gasthäuser "Schwarzer Bär" und "Gwölb-Kilian", die Reservisten am Grill, die Familie Götschel mit dem Fischgrillstand und die Bücherei mit diversen Stangerl und Brezen.

Da Sonntagnachmittag die Aktion "übern Zaun gschaut" in einem Garten am Berghäuserweg durch den Gartenbauverein Kastl stattfindet, zu dem zahlreiche parkende Interessenten erwartet werden, ist die B 299 zwischen der Badbrücke und dem Kastler Forsthof an dem Nachmittag auf 30 km/h begrenzt. JOSEF PIEHLER