Bürgerhaus Neumarkt: Alle Termine auf einen Blick

Neuer "Blickpunkt" ist erschienen - Programm von Januar bis März - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die neue Programmübersicht namens "Blickpunkt" mit allen Veranstaltungen des Bürgerhauses zwischen Januar und März 2019 ist erschienen. Zu den Highlights zählt ein Film über eine Elektroschrott-Mülldeponie in Ghana, ein Tierschutzflohmarkt und die Treffen des Arbeitskreises Familienforschung.

Das Bürgerhaus Neumarkt. © Martin Herbaty



Das Bürgerhaus Neumarkt. Foto: Martin Herbaty



Natürlich wird die erfolgreiche Filmreihe "Eine Welt – Unsere Verantwortung" im Rialto-Kinopalast mit drei weiteren Filmen fortgesetzt. Der Eintritt ist frei. Am Mittwoch, 23. Januar, wird "Zeit für Utopien" gezeigt, ein Film über Menschen und Initiativen, die eine Alternative zu Profitstreben anbieten wollen.

Am 20. Februar steht "The Clean Bin Project" auf dem Programm. Für ein Jahr messen sich Jen und Grant auf komödiantische Weise dabei, wer dem Konsum am besten abschwört und am wenigsten Müll produziert. Am Mittwoch, 20. März, heißt es dann "Welcome to Sodom": Der Film handelt vom Leben auf einer gigantischen Deponie für Elektromüll in Ghana.

Verein zugunsten des Tierwohls

Und beim Tierschutzflohmarkt am 23. März werden alle Dinge rund um das Tier angeboten. Gegen eine Spende kann man selbst verkaufen. Anmeldung beim Verein "Schutzengel für alle Felle" unter Tel. (0 15 20) 7 64 19 99.

Bilderstrecke zum Thema Tag der offenen Tür im Bürgerhaus Neumarkt Das erst im Mai eingweihte neue Rathaus IV mit Bürgerhaus in der Fischergasse hat erstmals zum Tag der offenen Tür eingeladen. Höhepunkte des bunten Nachmittags waren der Auftritt von Zauberkünstler Matzelli und der Auftritt des GENiAL-Chors. Außerdem gab es Führungen durchs Haus.



Einmal im Monat führt der Seniorenbeirat für alle Seniorinnen und Senioren einen Kinofilm vor. Zum Beispiel am 15. Januar um 14.30 Uhr das Filmdrama "Kirschblüten – Hanami" mit Elmar Wepper, Hannelore Elsner und Aya Irizuki.

Daneben bietet das Bürgerhaus viele regelmäßige Angebote an wie das "Café der Welt", in dem sich Menschen mit und ohne Migrationshintergrund jeden Donnerstag um neun Uhr treffen.

Tanzen mit Papa und Mama

Ebenfalls donnerstags (um 15.30 Uhr) trifft sich die Spielegruppe "Kunterbunt". Kleinkinder von ein bis sechs Jahren spielen, singen und tanzen mit Mama und Papa.

Einmal im Monat, an einem Dienstag, gibt es den Arbeitskreis Familienforschung für alle, die Familienforschung schon betreiben oder betreiben möchten.

Stets kostenlos

Alle Angebote im Bürgerhaus sind kostenlos, zu einigen ist eine Anmeldung auf der Bürgerhaus-Homepage zur Platzreservierung erforderlich.

Die Programmübersicht "Blickpunkt" ist im Bürgerhaus, Fischergasse 1, Rathaus IV, an der Info im Rathaus I, in der Stadtbibliothek, der Tourist-Info, der Musikschule und im Stadtmuseum erhältlich. Beachten Sie jedoch die geänderten Öffnungszeiten während der Weihnachtsferien.

nn