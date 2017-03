Bürgerprotest gegen Wohnanlage in Deining

DEINING - Auf der Brache des früheren "Glousn-Hof" will der Bauträger N+S GmbH ein Gebäude für insgesamt 19 Wohneinheiten errichten. Anwohner stören sich nicht nur an den ihrer Meinung nach überdimensionalen Ausmaßen des Gebäudekomplexes. Das Bauprojekt an der Oberen Hauptstraße sei auch nicht im Sinne der "Deininger Gestaltungsfibel", zum Beispiel hinsichtlich der Fassadengestaltung.

Roswitha und Christoph Bäumler überreichten Bürgermeister Alois Scherer die Unterschriftenlisten, in die sich 159 Bürgerinnen und Bürger eingetragen haben. Foto: Foto: Karg



Nach einer Protestaktion am 5. März mit rund 80 Deininger Bürgern (wir berichteten) starteten Roswitha und Christoph Bäumler eine Unterschriftenaktion. Am vergangenen Dienstagabend übergaben sie zusammen mit ihren beiden Söhnen insgesamt 42 Unterschriftenlisten, in die sich 159 Bürgerinnen und Bürger (zwölf Prozent der Wahlberechtigten) eingetragen haben – um deutlich zu machen, dass sie mit dem Projekt in der jetzigen Form nicht einverstanden sind.

"Wir bedauern, dass die Gemeinde dieses große Projekt nicht vorher der Bevölkerung vorgestellt hat", sagte Roswitha Bäumler ziemlich enttäuscht von der Vorgehensweise des Deininger Bürgermeisters Alois Scherer und seiner Verwaltung. Die Deininger Bürger hätten nämlich großes Interesse an der Mitgestaltung ihrer Ortschaft.

Wie Scherer auf Anfrage der NN berichtete, habe der Gemeinderat den Plänen des Bauträgers, die derzeit dem Landratsamt zur Genehmigung vorliegen, in seiner Sitzung im November 2016 das "gemeindliche Einvernehmen" erteilt. Die Behörde warte aber noch ab, bis völlige Klarheit geschaffen ist. Denn mittlerweile wurde ein Rechtsanwalt mit der Materie betraut.

Mit dem Juristen, der wohl die Vorstellungen der Bürger einbringen wird, müsse sich jetzt erst noch die Gemeinde Deining und der Bauträger auseinandersetzen.

Nach Meinung von Roswitha und Christoph Bäumler, die als Nachbarn nicht grundsätzlich gegen die Bebauung des Grundstücks sind, solle der Gebäudekomplex so gestaltet werden, dass man später einmal beim Vorbeigehen sagen könne: "Schön is’ gwordn."

