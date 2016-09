Bürgerstiftung Neumarkt hilft seit zehn Jahren in Notlagen

NEUMARKT - Die Bürgerstiftung Neumarkt und Region wird zehn Jahre alt. In dieser Zeit hat die Stiftung eine Vielzahl an sozialen Projekten in Stadt und Landkreis angestoßen. Zeit für einen Rückblick.

Über 50 Plaketten der Bürgerstiftung sind bereits im Pflaster vor dem Bürgerhaus eingelassen. Für jeden Stein fließen 250 Euro ins Stiftungskapital. Foto: Foto: Günter Distler



Eine Bürgerstiftung zu gründen, das ist offenbar gar nicht so einfach. Deshalb war die Bürgerstiftung Neumarkt und Region auch die erste in der Oberpfalz, als 32 Bürger aus Neumarkt und der Region sie am 10. Oktober 2006 aus der Taufe hoben. Mit 216 000 Euro Gründungskapital hatte die Stiftung schon ein gutes finanzielles Polster. Denn Gutes tun darf die Stiftung nur mit Erträgen aus dem Kapital und Spenden.

Die Idee der Gründer war, eine Stiftung von Bürgern für Bürger zu gründen, um Versorgungslücken in Stadt und Landkreis Neumarkt zu schließen. Dort zu helfen, wo der Staat nicht einspringen kann, aber Hilfe dringend benötigt wird. „Man kann verhindern, dass Menschen durch das soziale Netz fallen“, sagt Sonja Bergold entschlossen. Gemeinsam mit Gerlinde Sturm und Eva Diepenseifen betreut sie das Büro der Stiftung und kümmert sich um die Aktionen und die Geschäfte — ehrenamtlich. „Stunden darf man nicht aufschreiben“, sagt Bergold. Aber die drei Frauen wissen, wofür sie es tun.

Heizöl für den Winter

Versorgungslücken gibt es mehr als man denken mag. „Oft sind es Einzelschicksale“, erzählt Gerlinde Sturm. Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind und die das Geld einfach nicht haben, um eine kaputte Waschmaschine zu ersetzen oder Heizöl für den Winter zu kaufen. Oder auch nur eine neue Brille. Es sind oft einfache Dinge, die nicht immer viel kosten müssen, aber den Betroffenen das Leben um so vieles einfacher oder ein bisschen schöner machen.

So hat die Bürgerstiftung zum Beispiel schon Abschlussfahrten für Kinder samt neuem Koffer übernommen. Dazu müssen die Betroffenen aber auch ihre Bedürftigkeit nachweisen. Für diese mitunter ein Schritt über die Schamgrenze, aber ein nötiger. Denn jeder einzelne Fall wird bei der Stiftungsaufsicht genau geprüft. Meist reichen ein Hartz-IV-Bescheid oder der magere Lohnzettel.

Die Bürgerstiftung Neumarkt und Region unterstützt Projekte in Stadt und Landkreis, für die sonst keine Mittel da wären. Wie zum Beispiel das Romanprojekt von Schülerinnen des Ostendorfer-Gymnasiums, um auf sexuelle Gewalt aufmerksam zu machen. Foto: privat



Auch in Schulen und Kindergärten bringt die Bürgerstiftung sich ein. Und finanziert zum Beispiel Kurse, in denen Grundschüler lernen, sich selbst zu behaupten. „Das sind Dinge, die wir Erwachsenen für selbstverständlich halten“, sagt Gerlinde Sturm. „Kindern muss man aber viele Dinge erklären, wie etwa ,Mein Körper gehört mir‘, oder dass ,Nein‘ auch ,Nein‘ heißt.“ Diese vergleichsweise kurzen Seminare haben manchmal eine langfristige Wirkung.

Nach einem solchen Seminar hatte bereits ein Kind genug Mut, sich zu outen, dass es missbraucht wird. „Das Kind wurde vom Jugendamt aus der Familie genommen“, erzählt Gerlinde Sturm. Für die Bürgerstiftung eine Bestätigung, dass ihr Engagement dort ankommt, wo es gebraucht wird.

Und dann gibt es natürlich auch noch die langfristigen Aktionen. Projekte, die über Jahre hinweg laufen. Ein Projekt, das Gerlinde Sturm besonders am Herzen liegt, ist „Lisa und Max“. Unter dieser Überschrift hilft die Stiftung werdenden Müttern, die sich trotz widriger Umstände für ihr Kind entscheiden. „Wir geben den jungen Frauen dann bis zu 1000 Euro für die Erstausstattung an die Hand“, sagt Gerlinde Sturm. Rund 30 000 Euro sind seit 2006 schon geflossen.

Doch nicht nur für die jüngsten Mitglieder der Gesellschaft, auch für Senioren setzt sich die Bürgerstiftung ein. So ist es ihr Ziel, alle Seniorenheime in Neumarkt und Region mit Massagesesseln auszustatten. Die kosten aber 5000 Euro, weit mehr, als sich eine Einrichtung leisten könnte. „Die Senioren genießen das sehr“, erzählt Sonja Bergold.

Die Bürgerstiftung ist auf einem guten Weg in die Zukunft. Inzwischen hat sich die Zahl der Stifter auf 51 erhöht, das Stiftungskapital ist auf über eine Million kräftig angewachsen. Doch das bringt momentan, in Zeiten von Niedrigzins-Politik, nicht viel Ertrag. Deshalb muss die Stiftung kreativ werden und andere Wege finden. Der Adventslos-Kalender zum Beispiel ist so ein Weg. 8000 Kalender wurden in den Vorjahren gedruckt — und gingen immer weg wie warme Semmeln, berichten Bergold und Sturm. Deshalb gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal 10 000 Stück. Mit dieser Aktion lassen sich das Jahr über einige Projekte finanzieren.

Manchmal vermittelt die Bürgerstiftung aber auch nur, wie bei der Sterntaler-Aktion. Jugendliche aus bedürftigen Familien dürfen sich zu Weihnachten anonym ein Geschenk wünschen. Neumarkter Bürger können diesen Wunsch dann erfüllen. Für diese ist es ein geringer finanzieller Aufwand, für die Kinder aber eine große Freude.

Trotz aller Projekte ist die Bürgerstiftung immer auf der Suche nach Ideen, wo man helfen könnte. Auch neue Stifter sind gerne gesehen. Auf der Website der Stiftung kann man Vorschläge machen, Hilfe beantragen und sich über ihre Arbeit informieren.

buergerstiftung-region-neumarkt.de

VIOLA BERNLOCHER