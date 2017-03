Burgis lässt die Knödel rollen: 35 Millionen Euro für neues Werk

Spatenstich für Burgis-Produktionshalle an der neuen Kartoffelstraße in Stauf — Weidinger baut am bisherigen Standort - vor 55 Minuten

NEUMARKT - Maßgeschneidert der Name: An der Kartoffelstraße wachsen nun bald die neuen Produktions- und Bürogebäude der Firma Burgis in den Staufer Himmel. Beim Spatenstich halfen auch Landwirtschaftsminister Helmut Brunner, Landrat Willibald Gailler und OB Thomas Thumann mit.

Wo jetzt die Erde fliegt, sollen nächsten Sommer die ersten Burgis-Knödel vom Band rollen. Das Unternehmen baut Produktions- und Bürogebäude neu im Gewerbegebiet Stauf Süd II. Distler © Foto: Günter



Zur Stärkung gab es nach den windumtosten Grußworten dann – Kartoffelsuppe. Um die gelbe Knolle und was man aus ihr machen kann, damit hat Burgis – neuer Untertitel: Knödelliebe – einige Erfahrung, skizzierte Timo Burger, der gemeinsam mit seiner Cousine Christina Dietmayr die Geschicke des Familienunternehmens lenkt. 1971 kauften die Väter der beiden jetzigen Chefs das Areal am Milchhof. Seit sieben Jahren ist die nächste Generation am Zug und nimmt nun ordentlich Geld in die Hand: 35 Millionen Euro kostet die Verlagerung, mehr Platz für Produktion, Kartoffellager und -akademie taten Not.

Eineinhalb Jahre Bauzeit sind veranschlagt, alle 130 Mitarbeiter ziehen mit um, weitere Arbeitsplätze sollen entstehen. Der Knödel steht im Mittelpunkt, so Burger weiter; die ersten sollen am neuen Standort nächsten Sommer vom Band rollen.

Er dankte dem Minister für das bayerische Gütesiegel "geprüfte Qualität aus Bayern", das für Burgis eine tolle Sache sei, denn Kartoffeln aus der Region seien der wichtigste Rohstoff. Convenience-Produkte wie fertig geformte Knödel seien ein Zukunftsmarkt. "Gegessen wird immer, wir müssen bloß schauen, dass wir mit dem Knödel auf dem Teller bleiben", schloss Burger.

MAGDALENA KAYSER