Burgthann: Luftdruckgewehr hinterm Autositz

Verkehrspolizei kontrollierte 31-Jährigen - Waffe war griffbereit - vor 29 Minuten

ALTDORF/BURGTHANN - Die Verkehrspolizei feucht zog auf der A 3 nahe der Ausfahrt Altdorf/Burgthann einen 31-Jährigen aus dem Verkehr, der ein Luftdruckgewehr hinterm Sitz liegen hatte.

Am Donnerstag frühmorgens auf der A 3 nahe der AS Altdorf/Burgthann stellten die Beamten bei einer Kontrolle fest, dass ein 31-jähriger Bauarbeiter aus Rumänien in seinem Fahrzeug hinter dem Fahrersitz griffbereit ein Luftdruckgewehr mit sich führte.

Der Mann war weder im Besitz einer Waffenbesitzkarte noch eines Waffenscheins. Das Gewehr wurde sichergestellt.

