Busbrand: Ursache bleibt offen

PYRBAUM/SELIGENPORTEN - Ein Bus der Firma Arzt-Reisen aus Seligenporten war im Oktober letzten Jahres bei einer Fahrt in der Schweiz komplett ausgebrannt. Jetzt liegen die Gutachten vor: Die Brandursache hat sich allerdings nicht ermitteln lassen.

Ein Bus der Firma Arzt-Reisen aus Seligenporten brannte im Oktober in der Schweiz komplett aus, Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Ursache konnte auch bei ausführlichen Untersuchungen nicht ermitteln werden. Foto: Kantonspolizei St. Gallen



Sowohl der Bushersteller Setra als auch die Versicherung hatten Gutachten in Auftrag gegeben. "Der Zerstörungsgrad durch das Feuer war zu hoch", erklärt Ernst Rupprecht, der Geschäftsleiter von Arzt-Reisen. Der Brand sei jedenfalls nicht am Motor, sondern an der Front des Fahrzeugs ausgebrochen. "Da war vielleicht irgendeine Scheuerstelle an einem Kabel, aber das wird man nie mehr herausfinden", sagt Rupprecht. "Wir haken das ab." Die Versicherung werde den Schaden nun begleichen, so Rupprecht, der froh ist, dass bei dem Brand damals nicht mehr passiert ist.

Das ist dem Fahrer des Busses zu verdanken, der sofort die 23 Fahrgäste evakuierte, deren Gepäck barg und dann — allerdings vergeblich — versuchte, das Feuer zu löschen. Von dem Bus, der erst zweieinhalb Jahre alt war, blieb nur ein ausgebranntes Stahlgerippe übrig. Menschen kamen nicht zu Schaden.

