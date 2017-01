Butzko sprach Klartext im Deutschordensschloss

Der Kabarettpreis-Träger teilte in Postbauer-Heng aus - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Der Hauptpreisträger des Bayerischen Kabarettpreises 2016, HG. Butzko, war in Postbauer-Heng zu Gast. Das Kulturforum hatte ihn zum traditionellen Kabarett am Dreikönigstag nach Postbauer-Heng eingeladen.

HG. Butzko teilte in Postbauer-Heng und erörterte, wie blöd man sein kann. © Foto: Heilmann



Von Klamotte und Comedy ist HG. Butzko weit entfernt. Das Programm ist eine gelungene Anleitung dazu, alles noch einmal zu durchdenken.

Butzko braucht nicht viel – die Bühne nur mit Stehtisch und Hocker reicht: Er setzt auf amüsante Analyse des täglichen Wahnsinns in Politik und Wirtschaft. Gehirn-Jogging mit Butzko.

„Jetzt haben wir den Ruck“

Bundespräsident Roman Herzog habe einmal gesagt, dass ein Ruck durchs Land gehen müsse, zitiert HG. Butzko und ergänzt: „Jetzt haben wir ihn. Einen Rechtsruck. Wobei ein Großteil der Bürger diesen Ruck nach rechts nur gemacht hat, um der Regierung damit einen Denkzettel zu verpassen.“

Butzko zappt durch alle Parteien und Religionen. Jede bekomm ihr Fett weg. Zum Beispiel so: „Wäre zurückrudern olympisch, hätte die AfD jede Menge Goldmedaillen.“

Das Publikum im Deutschordensschloss hat das von HG Butzko in den sozialen Medien aufgespießte verstanden. „Menschliche Intelligenz oder: Wie blöd kann man sein?“ ist die programmatische Frage. Auch über den Kabarettisten selber haben sich bereits heftige Shitstorms im Netz entladen, im Netz.

Den geistigen Trennschleifer setzt Hg. Butzko beim Thema Religion an. Er denkt zurück: 30 Mädchen und Jungen seien es in seiner Shculklasse gewesen, alle Unterrichtsstunden hätten sie zusammen durchlebt – nur einmal in der Woche seien sie getrennt worden, entsprechend ihrer Religion. „Bringt euren Kindern bei, dass es viele Religionen gibt. Und vor allem seid nett zueinander, dass am Ende die Hassprediger ausgeschaltet werden“, schloss Butzko den Abend.

