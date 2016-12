Butzko sucht Hirn am Dreikönigstag

Kabarettpreis-Träger kommt am 6. Januar nach Postbauer - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Der Hauptpreisträger des Bayerischen Kabarettpreises 2016, HG. Butzko, kommt zu Beginn des neuen Jahres nach Postbauer-Heng. Das Kulturforum hat ihn zum traditionellen Kabarett am Dreikönigstag nach Postbauer-Heng eingeladen.

Butzko fragt in seinem Programm: Wie blöd kann man sein? © Foto: privat



Butzko fragt in seinem Programm: Wie blöd kann man sein? Foto: Foto: privat



Deshalb wird er am Freitag, 6. Januar, um 17 Uhr (Einlass: 16.30 Uhr) im Deutschordensschloss sein Programm „Menschliche Intelligenz, oder: Wie blöd kann man sein?“ vorstellen.

Worum es geht? „Es gibt keine menschliche Intelligenz auf diesem Planeten“, funkten Captain Kirk und Mr. Spock einst von einem entfernten Himmelskörper zur Erde.

Von jenem Ort, in dem vor tausenden von Jahren ein paar Leute Stimmen hörten, über die anschließend Bücher geschrieben wurden. Und in diesen stand, dass man so leben muss, wie in diesen Büchern geschrieben steht, andernfalls kommt man in die Hölle.

Das Erstaunliche ist, dass bis heute Milliarden von Menschen ihr Leben nach diesem Weltbestseller ausrichten: Die einen wollen dabei einen säkularen, die anderen einen Gottesstaat, die einen mit friedlichen Mitteln, die anderen mit AstroTV.

Gläubiger Atheist

Aber ob Dschihadisten im Nahen Osten, oder Evangelikale im Wilden Westen, selbst CDU/CSU berufen sich in ihrem Namen auf einen Religionsstifter. Und eines haben sie alle gemeinsam: Sie vermischen Religion und Politik.

Höchste Zeit also für einen gläubigen Atheisten. Und wer wäre da nicht besser geeignet, als HG. Butzko. Er spricht manchen ins Gewissen, vielen aus der Seele, doch vor allem immer Klartext.

„Die aktuelle politische Lage bietet einiges an Steilvorlagen für den Kabarettisten aus dem Ruhrgebiet, sodass messerscharfe Analysen zu erwarten sind“, heißt es seitens des Veranstalters.

Karten für das Kabarett am Dreikönigstag in Postbauer-Heng gibt es vorab unter Telefon (0 91 88) 3 09 57.

nn