Cannabis-Produktion läuft auf Hochtouren

Seit 1. März zahlen Kassen für Bionorica-Tropfen — Internationalisierung des Unternehmens geht weiter - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Für viele Krebs- und Multiple-Sklerose-Patienten verspricht der Cannabis-Wirkstoff die Linderung ihrer Beschwerden. Und für den Neumarkter Pflanzenarznei-Hersteller Bionorica könnte das Betäubungsmittel schon bald ein tragendes Geschäftsfeld werden.

Zweistellige Millionenumsätze verspricht sich Bionorica-Chef Michael A. Popp von dem neuen Cannabis-Präparat. © Fritz-Wolfgang Etzold



"Wir wissen nicht, was auf uns zukommt." Bionorica-Chef Prof. Dr. Michael A. Popp zuckt mit den Achseln bei Fragen nach der Zukunft des Präparates, das mit Marihuana und anderen Drogen verwandt ist. Nur so viel: "Die Produktion läuft auf Hochtouren", sagte Popp bei der Bilanzpressekonferenz in Neumarkt. Innerhalb eines Jahres hat sich die Zahl der Cannabis-Patienten von 5000 auf 40 000 verachtfacht, Tendenz steigend. Bionorica erwartet 2017 einen Umsatz mit der Hanf-Arznei in zweistelliger Millionenhöhe, wahrscheinlich auch Tendenz steigend. Nach dem Aufbau eines Spezialaußendienstes sind mehr Bionorica-Mitarbeiter beschäftigt: Das Unternehmen ist um rund vier Prozent auf 1532 Beschäftigte gewachsen.

Der 1. März ist für die Vermarktung des Betäubungsmittel-Präparates ein historisches Datum: Seit Mittwoch tun sich Patienten leichter, die Kosten für die Cannabis-Tropfen aus Neumarkt von der Kasse erstattet zu bekommen. Zwischen 250 und 650 Euro müssen sie bisher für die Monatsration aufwenden. Das Mittel wirkt vor allem bei sogenannten austherapierten Patienten mit Krebs- oder Multiple-Sklerose-Erkrankungen schmerzlindernd, bekämpft Übelkeit und Erbrechen bei Chemotherapien und verbessert laut Hersteller die Lebensqualität, weil es schlaf- und appetitanregend wirke.

Die gesamten Netto-Umsatzerlöse von Bionorica sind im vergangenen Jahr um 2,8 Prozent auf 253,7 Millionen Euro gestiegen. Im laufenden Jahr wolle das Unternehmen wieder "zweistellig wachsen", versicherte Popp. Auf dem größten nationalen Markt in Deutschland hat das Unternehmen auch ohne Grippewelle mit 100 Millionen Euro etwa den gleichen Umsatz wie im Vorjahr gemacht, gefolgt vom wichtigsten Auslandsmarkt in Russland (72 Millionen Euro). Die Internationalisierung des Naturpharma-Herstellers geht weiter: Bionorica ist gerade dabei, neue Märkte in Brasilien, Mexiko und im Iran zu erschließen.

Die Investitionen werden auch in Neumarkt weitergehen, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr 17,5 Millionen Euro in den Standort gesteckt hat. Die Investitionen in den vergangenen sechs Jahren einschließlich geplanter Vorhaben in 2017 beliefen sich auf fast 125 Milllionen Euro. Bionorica hat gegenüber der Firmenzentrale in der Kerschensteinerstraße ein 20 000 Quadratmeter großes Grundstück erworben. Noch in diesem Jahr soll bei der Stadt Neumarkt der Bauantrag für ein neues Verwaltungsgebäude gestellt werden.

Kurz nach dem Start des Studiengangs Management in der Biobranche in Neumarkt sieht Professor Popp den Ableger der TU Nürnberg in Raumnöten. Die Unterbringung in Klosterräumen sei "den Kapazitäten nicht gewachsen". "Wir werden am OB dranbleiben, damit der Campus gebaut wird", sagte Popp und verwies auf eine einschlägige Zusage von Oberbürgermeister Thomas Thumann. Es sei jetzt schon absehbar, dass in drei Studiengängen rund 500 Studenten eingeschrieben sein werden. Popp: "Eigentlich müsste man morgen mit dem Neubau beginnen, damit er bis zum Herbst fertig ist."

Der Bionorica-Chef betonte, dass die Neumarkter Industrie in den nächsten fünf Jahren für die Studiengängen einen Betrag von 1,25 Millionen Euro an Spenden zur Verfügung stelle. Popp: "Das ist eine tolle Chance für Neumarkt."

WOLF-DIETRICH NAHR