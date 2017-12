Caritas-Sozialstation bekam die Eins mit Stern

BERG/NEUMARKT - Sie ist einer der größten ambulanten Dienstleister in der Region und hat einige langjährige Mitarbeiter. Diese hat die Caritas-Sozialstation Neumarkt bei ihrer Weihnachtsfeier geehrt.

Seit 30, 25, 20 oder 10 Jahren sind diese Mitarbeiter mittlerweile bei der Caritas-Sozialstation in Neumarkt. Dafür wurde ihnen nun bei der Weihnachtsfeier gedankt. © Foto: Fügl



Nach einem Gottesdienst mit dem Postbauer-Henger Pfarrer Markus Fiedler in der Vitus-Pfarrkirche begrüßte der Leiter der Sozialstation, Josef Bogner, im Gasthaus Knör in Berg zahlreiche Angestellte und freiwillige Mitarbeiter.

Einfluss genommen

Natürlich durfte auch ein Jahresrückblick nicht fehlen: Schwerpunkte, die großen Einfluss auf die Arbeit in der Saarlandstraße in Neumarkt hatten, seien heuer unter anderem die stetig steigende Zahl an Alterskrankheiten wie Demenz und deren Folgen sowie wesentliche Änderungen im Pflegestärkungsgesetz gewesen. Darüber hinaus habe die Sozialstation Schulungen zur ambulanten wie teilstationären Pflege, sowie Fortbildungen für interne und externe Hilfeleistungen angeboten. Laut Josef Bogner seien heuer 32 Personen neu eingestellt worden. Damit gehören der hiesigen Caritas-Sozialstation nun sage und schreibe 192 hauptamtlich Beschäftigte, sowie 85 ehrenamtliche Laienhelfer an. Sehr stolz sind die Neumarkter auf die Ergebnisse der Überprüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK).

Dieser hatte festgestellt, dass die Tages- und ambulante Pflege der Caritas-Sozialstation "hervorragende Qualität somit Note 1" habe. Zudem war auch als "Gesamtpflegenote" eine Eins an die Einrichtung vergeben worden.

Ebenfalls stolz ist Leiter Josef Bogner auf seine langjährigen Beschäftigten, die bei der Feier geehrt wurden. Mit Präsenten und Lob bedacht wurden Kathrin Dewers und Hubert Lehmeier (je zehn Dienstjahre) sowie Gerda Bauer, Marianne Felsner, Sylvia Gawel, Waltraud Hauke, Gaby Helmreich und Anna Inzenhofer für je 20 Jahre.

In Ruhestand verabschiedet

Marianne Batz, Romana Lehmeier und Irene Stankiewicz sind seit mittlerweile 25 Jahren dabei und die beiden Krankenschwestern Brigitte Kopp sowie Petra Mielcarkiewicz machen bei der Caritas bereits je drei Jahrzehnte voll.

In den Ruhestand verabschiedet wurden zudem Christine Inzenhofer, Klara Mühlleitner, Hulda Bauer und Kurt Larisch.

