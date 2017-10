Cheerleader-Training bei den Vampires kam gut an

Grundlagen und ein einstudierter Tanz bildeten den Auftakt - vor 46 Minuten

NEUMARKT - Insgesamt 13 Mädels haben am ersten Probetraining für Cheerleader der Neumarkt Vampires teilgenommen. In der Turnhalle der Mädchenrealschule zeigte Trainerin Nadine Drescher die Grundlagen.

Gelungener Auftakt: Bei einem ersten Probetraining studierten die Cheerleader einen Tanz ein. © Foto: Neumarkt Vampires



Zuerst zeigte sie Videos von Auftritten bei Meisterschaften, um ihnen einen Eindruck zu vermitteln, was Cheerleading ist. Danach ging es an die Praxis. Und weil sich die Teilnehmerinnen sehr gut anstellten, studierte Trainerin Nadine gleich einen Tanz mit ihnen ein. Der krönende Abschluss war dann, dass bereits die erste Pyramide gebaut wurde.

Besonderen Wert legten die Neumarkt Vampires darauf, dass die künftige Gruppe das Cheerleading in erster Linie als Sport betreibt. Das Ziel ist, dass Neumarkt in Zukunft auch bei den regionalen Cheerleader-Meisterschaften mitmischen soll. Aber natürlich will man sich auch mit Auftritten in und um Neumarkt präsentieren.

Das Team der Neumarkt Vampires freute sich, dass sich die Vorarbeit schon jetzt gelohnt hat. Dabei stehen noch zwei Aktionen aus. Am 11. November wird es im Neuen Markt einen Aktionstag geben und am 15. November findet von 17.15 bis 19.15 Uhr in der Halle des WGG (Eingang über den Parkplatz gegenüber der Feuerwehr) das zweite Probetraining statt.

"Für dieses zweite Training haben wir schon einige Anmeldungen", sagt Abteilungsleiter Ralf Stagat. Selbstverständlich können alle, die Interesse haben, auch ohne Anmeldung und ohne Vorkenntnisse vorbeischauen.

