Das Willibald-Gluck-Gymnasium in Neumarkt öffnete am Samstag für alle Interessierten seine Tore, beim Tag der offenen Tür erhielten Kinder und Erwachsene unter anderem Einblicke in die Vielfalt des Wahlkursangebots, daneben wurden Führungen durch das Schulgebäude angeboten. Ein weiteres Highlight: Die bekannte WGG-Chemieshow. © Franz Xaver Meyer